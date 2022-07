[Video]. Afragola, televisione per cacciare i banditi: così un commerciante ha sventato la rapina

Tentano di rapinare un negozio di elettronica ad Afragola ma vengono fermati dalla prontezza del titolare che gli lancia uno schermo contro. I fatti risalgono al 29 giugno scorso quando, poco prima delle 15, due malviventi hanno tentato il mal riuscito “colpo” in un negozio di elettronica.

Il coraggio del titolare

Mentre uno dei due banditi attendeva fuori il suo complice irrompe all’interno del negozio puntando una pistola alle teste dei presenti, come è visibile dal video delle telecamere di sicurezza. Il titolare è però riuscito a metterli in fuga riuscendo a fermare “il colpo”. Quando i due cercano di mettere in atto il colpo nel negozio erano presenti quattro persone: due dietro al bancone insieme a due clienti. Il titolare, nell’attimo in cui il bandito irrompe con la pistola, aveva tra le mani un schermo. Intento a condurre il suo lavoro il titolare del negozio stava probabilmente mostrando lo schermo ai clienti. Alla vista del bandito però non ha esitato un attimo scaraventando lo schermo contro il malvivente.

L’uomo è quindi fuggito insieme al suo collega non riuscendo, fortunatamente, a mettere in atto “il colpo”. “Coraggio ed esasperazione portano i cittadini a reagire sempre più frequentemente per difendersi dai banditi” così l’assessore Borrelli commenta l’accaduto. A raccontare i fatti è stato lo stesso titolare che ha deciso di segnalare l’accaduto all’assessore.

Le parole di Borrelli

“Tutti vorrebbero avere il coraggio di questo commerciante che probabilmente esasperato dalla delinquenza dilagante ha istintivamente reagito ai banditi – continua poi Borrelli – questo episodio testimonia come i delinquenti siano soprattutto dei vigliacchi nonostante essi tentino all’autocelebrarsi come eroi sui social“. Borrelli conclude in fine: “la criminalità sta dilagando ed è il momento di avere riposte efficaci e strutturate dal Ministro Lamorgese prima che si arrivi ad un punto di non-ritorno“.