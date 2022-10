[Video]. Memo Remigi palpeggia Jessica Morlacchi, cacciato dalla trasmissione di Rai 1

Dopo una serie di ipotesi e accuse la conduttrice Serena Bortone ha dissolto ogni tipo di dubbio. L’artista Memo Remigi è stato cacciato dalla trasmissione televisiva ‘Oggi è un altro giorno’. La drastica decisione ha avuto origine in seguito alla visualizzazione di contenuti compromettenti presenti in un video.

L’atto osceno compiuto da Memo Remigi

Nel video in questione, diffuso tramite il web, il cantante Emilio remigi (Memo Remigi) sembrava aver palpeggiato la collega Jessica Morlacchi. Dinnanzi la presa visione di quest’atto il cantante è stato sospeso dal suo impiego nel programma ‘ Oggi è un altro giorno’. A dare l’annuncio di questa decisione è stata la conduttrice della trasmissione Serena Bortone che in apertura della puntata in onda del 27 ottobre ha comunicato le motivazioni di tale scelta confermando tutte le polemiche fino ad allora diffuse.

La posizione di Serena Bortone

“Come avrete potuto notare da lunedì è evidente che Memo Remigi non è più parte del nostro gruppo di lavoro. Il gesto da lui compito non può essere tollerato in questo studio così come in fondo, per quanto mi riguarda, in un qualsiasi altro ambito. Inizialmente per il rispetto che ci lega alla persona coinvolta, avevamo deciso di promuovere un comportamento fondato sulla riservatezza. Ma dopo aver costatato la diffusione del contenuto mediante i social media ritengo necessario essere sincera e leale con tutti voi. Per questo ad oggi vi svelo cosa è realmente accaduto dimostrando tutta la mia solidarietà, quella dell’azienda e della direttrice nei confronti di Jessica. Ma quello che emerge di più in me è il profondo dispiacere che mi lega insieme a tutti gli altri membri del programma a questa vicenda. Questo è quello che ho ritenuto necessario dire risetto quello che è accaduto. Per ora mi fermo qui”. Queste le parole ricolme di un mix di sensazioni pronunciate dalla conduttrice Serena Bortone.

La verità del cantante

“Non credo ci sia qualcosa di sbagliato in quello che ho fatto. Qui non si parla di nessuna mancanza di rispetto. Sul set c’è sempre stata un’atmosfera scherzosa e goliardica. Ci siamo sempre divertiti gli uni con gli altri. Era un semplice scherzo, e così che ci si comporta con gli affetti stabili. Tra l’altro tutto è partito da un gesto involontario. Stavo cercando di sistemare il microfono che era caduto dalla cintura. La mano l’ho appoggiata proprio perché stava cadendo il microfono e visto che mi trovavo le ho dato uno schiaffo sul sedere. Eppure non credo sia necessario spiegare tutto nei dettagli, non sono mai stato un uomo libidinoso e per questo gesto non credo di poter essere definito tale”. Queste le dichiarazione dell’artista, in totale disaccordo con Serena Bortone, il cantante ha tentato di scollarsi in tutti i modi le accuse arrecategli.