Palpeggiava donne e ragazzine per le strade di Benevento, in manette 21enne

Un 21enne di Benevento, gravemente indiziato per violenze sessuali a donne – anche minorenni – è stato sottoposto ad arresto. Il giovane si trova ora ai domiciliari, accusato, appunto degli episodi di violenza avvenuti nell’arco temporale tra il 28 aprile e il 2 giugno.

Il modus operandi del 21enne di Benevento, accusato di violenza sessuale

Secondo quanto ricostruito dalla Procura della Repubblica di Benevento, l’uomo era diventato l’incubo della ragazze del beneventano. Il giovane prendeva di mira donne e ragazzine – sia da sole sia in compagnia di amiche – seguendole in silenzio. Poi, una volta sicuro che si trovassero in una situazione tale da essere impossibilitate a reagire o scappare, le palpeggiava. Arrivando, in alcuni casi, a toccare i genitali della malcapitata vittima. L’uomo poi scappava facendo perdere le sue tracce, credendo di riuscire a farla franca.

Le descrizioni delle vittime, unitamente alle immagini di videosorveglianza hanno permesso alle indagini di identificare il giovane

Le vittime invece lo hanno di volta in volta denunciato, fornendo anche descrizioni agli agenti. Queste, incrociate con le immagini delle telecamere di videosorveglianza in strade pubbliche e private, unitamente alle corrispondenze riscontrate sul veicolo di proprietà dell’uomo, hanno permesso alle autorità di identificare il 21enne. Riuscendo, in questo modo, a chiudere il cerchio di violenze perpetrate tra il 28 aprile ed il 2 giugno di quest’anno. Così, questo pomeriggio, la Squadra Mobile della Questura sannita ha notificato al giovane l’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento. L’uomo deve quindi rispondere di violenza sessuale aggravata.