Traffico paralizzato in queste nella zona di piazza Sannazaro per l’impraticabilità della Galleria Quattro Giornate, chiusa da ieri a causa delle infiltrazioni d’acqua. Dalla serata di mercoledì sono a lavoro i dipendenti della ditta Epsilon 2000 per ripristinare lo stato dei luoghi e consentire la riapertura del viadotto che collega Mergellina al quartiere Fuorigrotta. La Galleria Quattro Giornate, secondo le previsioni, dovrebbe tornare percorribile tra la giornata di venerdì e quella di sabato.

I disagi alla viabilità ha ulteriormente imbufalito i cittadini, già adirati per la chiusura che ancora perdura della Galleria Vittoria. A dirigere la viabilità del posto, alcune squadre di vigili urbani diretti dal comandante Ciro Esposito intervistato da InterNapoli.it sugli interventi da eseguire alla galleria per eliminare ogni pericolo dovuto alle infiltrazioni. I disagi alla viabilità tra piazza Sannazaro, corso Vittorio Emanuele e Mergellina ulteriormente imbufalito i cittadini, già adirati per la chiusura che ancora perdura della Galleria. Sulla questione è intervenuto il sindaco Gaetano Manfredi.

“La chiusura della Galleria rappresenta un segnale che mi fa molto preoccupare perché queste infiltrazioni c’erano da mesi e mesi senza trovare purtroppo una soluzione. Avere due gallerie bloccate è un danno per i cittadini e per Napoli. Va trovata una soluzione per riaprire almeno provvisoriamente la Galleria. Mi sono tenuto in contatto con il servizio tecnico e la Procura. D’ora in poi questi temi saranno trattati con la massima priorità, non è possibile che Leo cose restano appese a lungo senza trovare una soluzione. È una cosa inaccettabile per una città come la nostra”.