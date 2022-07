[Video]. Napoli, scontro fisico tra ladri e residenti: li avevano scoperti a rubare in un appartamento

In 3 lo accerchiano e lo colpiscono con pugni, calci ed anche un casco. La scene è stata ripresa da un cittadino il quale l’ha segnalata al Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli. I fatti sarebbero avvenuti a Capodimonte. Secondo alcuni cittadini di zona il tentativo di furto sarebbe avvenuto all’interno del palazzo e successivamente ci sarebbe stato uno scontro tra alcuni residenti e i ladri che appunto si erano introdotti nell’appartamento.

“Purtroppo non ho ripreso sin dall‘inizio. C’era questo signore da solo che è stato rapinato, ha reagito e l’hanno picchiato. La Punto nera era di un soccorritore che è sceso per aiutarlo. Dopo averlo aiutato se ne è tornato in auto ma l’hanno preso e hanno picchiato anche lui. È venuta sia la polizia che ambulanza, il rapinato era pieno di sangue” –spiega il segnalante. “Non c’è più controllo, non ci sono più limiti. La violenza e la criminalità stanno dilagando senza freni. Servono più agenti per le strade e un sistema di videosorveglianza irrobustito.” – dichiara Borrelli.

