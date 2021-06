La violenza irrompe nuovamente nelle strade cittadine. Ad Ariano Irpino si è scatenata un’atra rissa dove un 18enne è stato aggredito violentemente dal branco. Fa riflettere come il filmato della violenza sia stato registrato da un gruppo di ragazzini evidentemente divertiti da quel che accadeva davanti ai loro occhi. A denunciare l’accaduto anche la sorella della vittima del pestaggio che su Facebook scrive: ”10 persone, 30 anni l’uno, contro mio fratello 18enne. Succede ogni era in questo paese di ignoranti…”.

“Bisogna reprimere questa violenza con interventi massicci nelle strade da parte delle forze dell’ordine soprattutto negli orari serali e notturni nelle aree della movida. Ci auguriamo che i protagonisti di questo pestaggio siano presto individuati ed assicurati alla giustizia, ci aspettiamo punizioni esemplari. Via la violenza dalle strade, la socialità deve essere ben altro e c’è bisogno di farglielo capire bene a chi esce di casa con il solo intento di fare a botte e anche a quelli che trovano divertente la violenza.”- commenta il Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli.

“Perché questi ragazzi invece che pensare a divertirsi si scatenano in risse? Evidentemente c’è un disagio generale e una mentalità deviata che va rieducata. A questo si aggiungono gli ettolitri di alcol che scorrono dove c’è la movida che alimentano queste situazioni violente ed incontrollate. C’è bisogno di più controlli sul consumo e la vendita di alcolici, per non parlare della droga.”- conclude Luigi Tuccia, esponente di Europa Verde in Irpinia.