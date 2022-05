Fingono di aiutare la donna per derubarla, il video dello scippo alla Sanità

Un malvivente ha corso verso una donna fingendo di aiutarla ma le ha scippato la borsa. Il brutto episodio è culminato con la corsa dell’assalitore verso il suo complice che lo ha atteso già pronto alla fuga. I due in sella allo scooter sono fuggiti velocemente mentre la vittima li ha inseguiti, purtroppo invano, chiedendo loro di fermarsi. Si tratta di “uno scippo” che è stato filmato in diretta e postato sul gruppo Facebook “Abitanti del Rione Sanita, Napoli e non” e che molti utenti hanno segnalato al Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli.

“Siamo all’anno Zero. Per ripartire c’è assolutamente bisogno di una riforma giuridica, culturale e sociale. Denunciamo da tempo come la deriva criminale si sia impossessata della città, come le strade siano diventate una giungla inaccessibile alla gente perbene. Prefetto e Questore devono intervenire e devono farlo con tempestività. Il tempo delle chiacchiere e delle analisi è finito, ora serve l’azione, decisa e determinata.”- ha commentato Borrelli.

IL VIDEO DELLO SCIPPO