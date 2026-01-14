Vigilante del McDonald’s aggredito barbaramente a Miano

PUBBLICITÀ

Vigilante del McDonald’s a Miano Barbaramente aggredito :Giuseppe Alviti Presidente ANGPG richiede la militarizzazione dell’aria

Sabato scorso, al McDonald’s adiacente al centro commerciale La birreria c’ è stata una gravissima aggressione all’operatore Fiduciario della Vigilanza, con rottura del setto nasale e lesione del bulbo oculare da parte di una baby gang che voleva intrufolarsi il illegalmente nel centro McDonald’s

Sull’argomento è intervenuto il presidente nazionale delle guardie particolari giurate dottor Giuseppe Alviti, noto attivista sindacale e formatore professionale per la sicurezza di alto rilievo nazionale che ha sottolineato come la macelleria sociale della vigilanza privata sia arrivata ad apici pazzeschi dopo la morte del vigilante a Cortina d’Ampezzo per il troppo freddo e le mancanze di sicurezza previste dal DlGs 81 08 .

il presidente Alviti richiede ad horas dietro diffida presentata a tutti i punti McDonald’s in Italia una pronta attenzione per la salvaguardia della tutela fisica degli operatori tutti specialmente quelli della vigilanza ubicata presso i centri McDonald’s che sembrerebbero non solo sottopagati ma soprattutto condannati ad turni e orari di lavoro stressanti prolungati e senza le dovute tutele giuridiche ed economiche

Per la posizione del McDonald’s di Miano, Giuseppe Alviti ha richiesto al prefetto di Napoli di militarizzare l’intera area di Miano da tempo vittima non solo della criminalità organizzata ma soprattutto di queste baby gang che molte volte sono più dannose e pericolose della stessa camorra

PUBBLICITÀ