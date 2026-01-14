PUBBLICITÀ
HomeCronacaVigilante del McDonald’s aggredito barbaramente a Miano
CronacaCronaca locale

Vigilante del McDonald’s aggredito barbaramente a Miano

Antonio Mangione
Di Antonio Mangione
Ultima modifica:
Vigilante del McDonald’s aggredito barbaramente a Miano
Vigilante del McDonald’s aggredito barbaramente a Miano
PUBBLICITÀ

Vigilante del McDonald’s a Miano Barbaramente aggredito :Giuseppe Alviti Presidente ANGPG richiede la militarizzazione dell’aria

Sabato scorso, al McDonald’s adiacente al centro commerciale La birreria c’ è stata una gravissima aggressione all’operatore Fiduciario della Vigilanza, con rottura del setto nasale e lesione del bulbo oculare da parte di una baby gang che voleva intrufolarsi il illegalmente nel centro McDonald’s
Sull’argomento è intervenuto il presidente nazionale delle guardie particolari giurate dottor Giuseppe Alviti, noto attivista sindacale e formatore professionale per la sicurezza di alto rilievo nazionale che ha sottolineato come la macelleria sociale della vigilanza privata sia arrivata ad apici pazzeschi dopo la morte del vigilante a Cortina d’Ampezzo per il troppo freddo e le mancanze di sicurezza previste dal DlGs 81 08 .
il presidente Alviti richiede ad horas dietro diffida presentata a tutti i punti McDonald’s in Italia una pronta attenzione per la salvaguardia della tutela fisica degli operatori tutti specialmente quelli della vigilanza ubicata presso i centri McDonald’s che sembrerebbero non solo sottopagati ma soprattutto condannati ad turni e orari di lavoro stressanti prolungati e senza le dovute tutele giuridiche ed economiche
Per la posizione del McDonald’s di Miano, Giuseppe Alviti ha richiesto al prefetto di Napoli di militarizzare l’intera area di Miano da tempo vittima non solo della criminalità organizzata ma soprattutto di queste baby gang che molte volte sono più dannose e pericolose della stessa camorra

PUBBLICITÀ
PUBBLICITÀ
Antonio Mangione
Antonio Mangionehttp://www.internapoli.it
Giornalista pubblicita iscritto dalll'ottobre 2010 all'albo dei Pubblicisti, ho iniziato questo lavoro nel 2008 scrivendo con testate locali come AbbiAbbè e InterNapoli.it. Poi sono stato corrispondente e redattore per 4 anni per il quotidiano Cronache di Napoli dove mi sono occupato di cronaca, attualità e politica fino al 2014. Poi ho collaborato con testate sportive come PerSempreNapoli.it e diverse testate televisive. Dal 2014 sono caporedattore della testata giornalistica InterNapoli.it e collaboro con il quotidiano Il Roma

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati