Scippa la donna e resta bloccato nel condominio a Villaricca: arrestato

Una donna è stata scippata della propria borsa dal 34enne Valentino Mascolo. Nonostante il tentativo di opporsi, la vittima è stata spinta a terra, riportando lesioni giudicate guaribili in 3 giorni. Le grida della donna hanno richiamato l’attenzione di alcuni passanti che hanno immediatamente allertato il 112.

Nel tentativo di far perdere le proprie tracce, si è introdotto in un condominio della zona, ignorando che l’edificio aveva un’unica uscita. Convinto di aver eluso i suoi inseguitori, si è trattenuto per alcuni minuti, probabilmente sul lastrico solare. Nel frattempo, i carabinieri della stazione di Villaricca avevano già cinturato l’intero palazzo. Così l’uomo è uscito dal portone, ha trovato ad attenderlo due pattuglie. Dopo un tentativo di fuga, è stato arrestato. Mascolo, residente a Giugliano, è stato condotto in carcere con l’accusa di rapina: la borsa sottratta è stata restituita alla proprietaria

