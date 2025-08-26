PUBBLICITÀ
HomeCronacaScippa la donna e resta bloccato nel condominio a Villaricca: arrestato
CronacaCronaca locale

Scippa la donna e resta bloccato nel condominio a Villaricca: arrestato

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Scippa la donna e resta bloccato nel condominio a Villaricca: arrestato
Scippa la donna e resta bloccato nel condominio a Villaricca: arrestato
PUBBLICITÀ

Una donna è stata scippata della propria borsa dal 34enne Valentino Mascolo. Nonostante il tentativo di opporsi, la vittima è stata spinta a terra, riportando lesioni giudicate guaribili in 3 giorni. Le grida della donna hanno richiamato l’attenzione di alcuni passanti che hanno immediatamente allertato il 112.

Nel tentativo di far perdere le proprie tracce, si è introdotto in un condominio della zona, ignorando che l’edificio aveva un’unica uscita. Convinto di aver eluso i suoi inseguitori, si è trattenuto per alcuni minuti, probabilmente sul lastrico solare. Nel frattempo, i carabinieri della stazione di Villaricca avevano già cinturato l’intero palazzo. Così l’uomo è uscito dal portone, ha trovato ad attenderlo due pattuglie. Dopo un tentativo di fuga, è stato arrestato. Mascolo, residente a Giugliano, è stato condotto in carcere con l’accusa di rapina: la borsa sottratta è stata restituita alla proprietaria

PUBBLICITÀ
PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati