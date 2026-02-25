Villaricca in lacrime per Cristina: uccisa a soli 43 anni da un brutto male

PUBBLICITÀ

Aveva 43 anni Cristina Mauriello. Si è spenta dopo aver combattuto con coraggio contro un brutto male. Una battaglia affrontata con dignità, senza mai perdere quella dolcezza e quella luce che amici e clienti oggi ricordano con commozione.

La comunità di Villaricca si è stretta attorno alla famiglia. I social sono diventati un luogo di memoria, di abbracci scritti, di ricordi condivisi.

Cristina non era soltanto una professionista stimata. Per molti era una presenza nei momenti importanti della vita.

“Non acconciavi solo capelli, ma intrecciavi i miei sorrisi nei momenti più importanti, dando forma alla bellezza dei miei ricordi più cari. Hai accompagnato con le tue mani fatate tutti i miei momenti felici”.

E ancora: “Ci sono notizie che non dovremmo mai avere. Avevi sempre un sorriso per tutti, quel sorriso che ti ha accompagnata fino alla fine”.

Un’altra amica scrive: “Ciao Cry… tu così dolce, solare, sempre disponibile, sempre pronta per una parola di conforto. Quante risate, quante chiacchierate. Mi mancherai”.

Ma tra tutti i messaggi, colpisce il post che il marito le aveva dedicato a maggio 2025, per il loro anniversario. Parole che oggi assumono un peso diverso: “19 anni di Matrimonio

27 anni di Amore Puro, 3 Figlie MERAVIGLIOSE. Posso solo dire… SEI FANTASTICA. Ne abbiamo superate tante, ne supereremo ancora, te lo prometto. Hai la forza di guardare la vita negli occhi con la determinazione di una leonessa. Qualcuno ci ha messo a dura prova sapendo bene che specialmente tu non avresti esitato a metterti il coltello tra i denti e affrontare tutto con una calma e forza unica. Ho ancora tanto da imparare da te.

Ti amo più della mia vita. Buon Anniversario”.

Parole che raccontano un amore lungo quasi tre decenni, una famiglia costruita giorno dopo giorno, tre figlie cresciute dentro una casa fatta di forza e complicità.

Cristina lascia un vuoto profondo, ma anche un’eredità invisibile: il coraggio, la determinazione di una “leonessa”, e quell’amore puro che oggi resta scritto, inciso, impossibile da cancellare.