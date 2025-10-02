PUBBLICITÀ
Vince un milione di euro con il Gratta e Vinci, festa in Provincia di Napoli

La fortuna fa tappa in Provincia di Napoli e lo fa in grande stile. A Castellammare di Stabia, un fortunato giocatore ha centrato il premio massimo da 1 milione di euro con un biglietto del Gratta e Vinci “Edizione Speciale VIP”.

Il colpo milionario è stato messo a segno presso la ricevitoria situata in Corso Vittorio Emanuele 11, nel cuore della città stabiese. A darne notizia è l’agenzia specializzata Agimeg, che ha confermato la straordinaria vincita.

Il biglietto vincente appartiene alla serie “Edizione Speciale VIP”, un Gratta e Vinci da 25 euro che mette in palio premi fino a 1 milione. Il meccanismo di gioco è semplice: se uno o più “NUMERI VINCENTI” si trovano tra “I TUOI NUMERI”, si vince il premio o la somma dei premi corrispondenti. Esiste anche la possibilità di moltiplicare la vincita grazie al numero “BONUS X10”.

In aggiunta, il biglietto prevede un “GIOCO BONUS” con due riquadri: se sotto quello da 100 euro compare il simbolo della corona, si vince la cifra indicata. Lo stesso vale per il bonus da 500 euro.

Non è noto al momento se il neo-milionario abbia già incassato la vincita o scelto di mantenere l’anonimato. Quel che è certo, però, è che la ricevitoria stabiese è diventata in poche ore un punto d’interesse per curiosi e appassionati del genere, attratti dall’idea che, a volte, la fortuna può davvero bussare alla porta.

