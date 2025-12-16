PUBBLICITÀ
Vincenzo morto nell’incidente a Pozzuoli, operato l’amico: è fuori pericolo

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
È stato operato alle gambe, con interventi che hanno interessato femore e anca, il giovane rimasto ferito nel grave incidente stradale avvenuto ieri a Pozzuoli, nel quale ha perso la vita Vincenzo Sepe, 16 anni, residente a Marano. Secondo le informazioni disponibili, il ragazzo, identificato con le iniziali G.I., vive a Bacoli ed è originario di Mugnano. Le sue condizioni sono stabili e non sarebbe in pericolo di vita. Lo riporta Il Mattino.

Nelle ore successive all’incidente, il giovane è stato costantemente assistito dai familiari. Tra questi anche il padre, rientrato con urgenza da Lione, in Francia, dove lavora da tempo. Intanto proseguono gli accertamenti da parte della polizia municipale, impegnata a ricostruire l’esatta dinamica dello scontro, avvenuto tra lo scooter condotto dal 16enne e un’automobile guidata da un uomo residente a Quarto.

