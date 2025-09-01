PUBBLICITÀ
"Non mi sento bene", Vincenzo muore davanti alla moglie nel Casertano
Ieri mattina Vincenzo Pipola è morto in casa sua a Maddaloni. Alcuni momenti prima del dramma, l’uomo aveva detto alla moglie di non sentirsi bene come riporta il sito EdizioneCasertaVincenzo si è accasciato a terra accusando un malore e così sul posto sono arrivate due ambulanze.

Il personale medico ha tentato in ogni modo di salvare la vita all’uomo. Purtroppo, nonostante gli sforzi compiuti, i sanitari si sono dovuti arrendere a dichiarare il decesso della vittima. Il 53enne era impiegato come salumiere della Decò.

