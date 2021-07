Le palazzine di Napoli fanno festa con il SuperEnalotto, centrato un 5 da 40mila euro.

È napoletano il giocatore che il 24 luglio ha centrato un 5 dal valore di 40.409,12 euro. La vincita, riportata da Agipronews, è stata registrata in una tabaccheria in via Ernest Hemingway, Rione Incis 7. In palio per il prossimo Jackpot 59,8 milioni di euro.

Esplode la festa in piazza, centrato un ‘5’ al SuperEnalotto nel cuore di Napoli [ARTICOLO 23 LUGLIO 2021]

La Campania torna a sorridere grazie al SuperEnalotto: nel concorso del 22 luglio, riporta Agipronews, un giocatore ha centrato un “5” del valore di 12.860,42 euro. La giocata vincente convalidata nella ricevitoria di piazza Enrico de Nicola 18 a Napoli. Nel frattempo il Jackpot è arrivato a quota 58,7 milioni di euro che saranno messi in palio nel prossimo concorso. L’ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio scorso, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (FM).

Festa in provincia di Napoli: sbanca il Lotto con 6 ambi, 4 terni e una quaterna

La Campania va a segno grazie al Lotto: nel concorso del 17 luglio, riporta Agipronews, un fortunato giocatore è riuscito a centrare 6 ambi, 4 terni e una quaterna, tutti sulla ruota di Napoli, portando a casa un premio da 66.875 euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito oltre 7,6 milioni di euro, per un totale di quasi 644,6 milioni dall’inizio dell’anno.