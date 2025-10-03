PUBBLICITÀ
HomeCronacaVinti 10mila euro alla Lotteria Italia a Calvizzano, l'annuncio ad Affari Tuoi
CronacaCronaca locale

Vinti 10mila euro alla Lotteria Italia a Calvizzano, l’annuncio ad Affari Tuoi

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Vinti 10mila euro alla Lotteria Italia a Calvizzano, l'annuncio ad Affari Tuoi
Vinti 10mila euro alla Lotteria Italia a Calvizzano, l'annuncio ad Affari Tuoi
PUBBLICITÀ

Calvizzano festeggia una piccola ma significativa vincita alla Lotteria Italia. Durante la puntata di Affari Tuoi andata in onda ieri sera su Rai 1, è stato estratto un biglietto fortunato dal valore di 10mila euro, acquistato proprio nel comune dell’hinterland napoletano.

Il tagliando vincente rientra tra i premi “giornalieri” associati al celebre gioco televisivo condotto da Stefano De Martino, che da sempre affianca al tradizionale svolgimento della trasmissione anche le estrazioni della Lotteria Italia.

PUBBLICITÀ

Grande curiosità tra i cittadini di Calvizzano, che ora si interrogano sull’identità del fortunato vincitore. Come da regolamento, però, resta il massimo riserbo sul possessore del biglietto, che potrà riscuotere il premio presentandosi presso gli uffici di Lottomatica.

Si tratta comunque di una buona notizia per il territorio, che entra nella mappa delle città premiate dall’edizione 2025 della Lotteria Italia. Un modo per alimentare la speranza e l’entusiasmo, in vista dell’attesissimo appuntamento del 6 gennaio, quando verranno annunciati i premi di prima categoria.

PUBBLICITÀ
Gianluca Spina
Gianluca Spina

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati