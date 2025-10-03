Vinti 10mila euro alla Lotteria Italia a Calvizzano, l’annuncio ad Affari Tuoi

Calvizzano festeggia una piccola ma significativa vincita alla Lotteria Italia. Durante la puntata di Affari Tuoi andata in onda ieri sera su Rai 1, è stato estratto un biglietto fortunato dal valore di 10mila euro, acquistato proprio nel comune dell’hinterland napoletano.
Il tagliando vincente rientra tra i premi “giornalieri” associati al celebre gioco televisivo condotto da Stefano De Martino, che da sempre affianca al tradizionale svolgimento della trasmissione anche le estrazioni della Lotteria Italia.
Grande curiosità tra i cittadini di Calvizzano, che ora si interrogano sull’identità del fortunato vincitore. Come da regolamento, però, resta il massimo riserbo sul possessore del biglietto, che potrà riscuotere il premio presentandosi presso gli uffici di Lottomatica.
Si tratta comunque di una buona notizia per il territorio, che entra nella mappa delle città premiate dall’edizione 2025 della Lotteria Italia. Un modo per alimentare la speranza e l’entusiasmo, in vista dell’attesissimo appuntamento del 6 gennaio, quando verranno annunciati i premi di prima categoria.