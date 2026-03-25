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Violentata da sieropositivo e morta di Aids, assolto l’imputato: “Non costituisce reato”

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Violentata da sieropositivo e morta di Aids, assolto l'imputato:
Violentata da sieropositivo e morta di Aids, assolto l'imputato: "Il fatto non sussiste"
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“Il fatto non costituisce reato”. Assoluzione a Napoli per l’uomo finito sotto processo con l’accusa di avere diffuso consapevolmente il virus Hiv attraverso rapporti non protetti con la moglie, attualmente in cura e anche con un’amica della donna, che invece è morta di Aids nel novembre 2017.

Violentata da sieropositivo e morta di Aids, assolto l’imputato: “Il fatto non sussiste”

E’ la sentenza emessa dalla Corte di Assise di Napoli nei confronti di Nicola Conte, 65enne di Ischia, imputato per omicidio volontario con dolo eventuale.

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Inizialmente sono stati contestati anche i reati di violenza sessuale, nei confronti dell’amica della moglie, e le lesioni, in questo caso ai danni della consorte e nel frattempo caduti in prescrizione. Il caso venne riaperto dai magistrati della IV sezione – fasce deboli, con sostitute procuratrici Antonella Lauri e Valentina Maisto, procuratore aggiunto Raffaello Falcone a distanza di anni dai fatti.

Lo scorso 11 marzo, durante la requisitoria, conclusa dal pg con una richiesta di condanna a 24 anni, vennero proiettati dei toccanti video-denuncia della vittima, visibilmente afflitta dalla malattia, nei quali descriveva da un letto di ospedale e con grande fatica la sua triste storia di immigrata dalla Polonia e le violenze sessuali subite.

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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