Violenze nel carcere di Santa Maria C.V, chiesto il rinvio a giudizio per 107 indagati

La Procura ha chiesto il rinvio a giudizio per 107 persone, in particolare agenti della Penitenziaria e funzionari del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria per le violenze avvenute nell’aprile del 2020 nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. La richiesta è stata avanzata nel corso dell’udienza preliminare davanti al gup Pasquale D’Angelo.

Per un altro agente coinvolto è stato richiesto poi il proscioglimento, che si aggiunge ad altre dodici analoghe richieste avanzate dalla Procura alcuni mesi fa, in totale erano 120 gli indagati. Due imputati hanno poi chiesto di poter accedere al rito abbreviato. I reati contestati a vario titolo sono quelli di tortura, lesioni, abuso di autorità, falso in atto pubblico e cooperazione nell’omicidio colposo di un detenuto algerino. Per la morte del detenuto extracomunitario, tra le vittime delle violenze, l’accusa riguarda 12 indagati.

Violenze in carcere: imputato minaccia vittime, sospeso

Un vice-ispettore della Polizia penitenziaria imputato nel processo per le violenze commesse nel carcere casertano avrebbe avvicinato e minacciato, ricorrendo anche alla violenza, alcuni reclusi vittime dei pestaggi per indurli a rendere dichiarazioni a suo favore. E’ l’accusa contestata, lo scorso febbraio, dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, che ha chiesto e ottenuto dal Gip la sospensione del poliziotto per la durata di sei mesi per il reato di intralcio alla giustizia.

L’agente non era stato raggiunto nel giugno scorso dalle 52 misure cautelari emesse dal Gip di Santa Maria Capua Vetere nei confronti di poliziotti e funzionari del Dap, ed essendo solamente indagato aveva continuato a lavorare nel carcere dove l’anno prima aveva preso parte alle violenze, a stretto contatti con alcuni dei detenuti che avevano denunciato i pestaggi.