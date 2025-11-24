I carabinieri intervengono nell’ospedale Santobono su segnalazione del 112. Poco prima un bambino di 13 anni era stato trasferito in ospedale perché aveva subìto delle
lesioni a seguito di una tentata rapina.
Violenza in strada a Volla, tentano di rubargli lo smartphone e lo prendono a pugni e calci
Da una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare pare che il 13enne, mentre era a Volla in via San Giorgio nei pressi del cimitero comunale, sarebbe stato avvicinato da un suo coetaneo che pretendeva lo smartphone.
La vittima si sarebbe opposta e a quel punto sarebbe stato raggiunto da un gruppo di ragazzini che lo avrebbero colpito con pugni e calci per poi fuggire.
Il 13enne – in codice arancio all’ospedale – presenta escoriazioni alla testa e al viso ed è attualmente ricoverato in attesa di ulteriori esami strumentali. Non è in pericolo di vita.
I carabinieri di Volla sono impegnati nelle indagini per ricostruire l’esatta dinamica della vicenda.
