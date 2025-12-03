PUBBLICITÀ
Violenza in via Toledo, ruba il cellulare alla turista e prende a gomitate il carabiniere

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
In una via Toledo affollata di turisti e cittadini, un tentato furto ha scatenato il panico. Protagonista della vicenda è un 40enne tunisino che ha cercato di derubare una turista tedesca, mentre questa era distratta a guardare alcune vetrine.

Il malvivente, in pochi secondo, è riuscito a sfilare il telefono dal giubbino della donna, ma alle sue spalle c’è un carabinieri fuori servizio che vede tutto.

Il militare stava passeggiando con la famiglia quando ha visto tutta la scena. Si è avvicinato al 40enne ed ha cercato di bloccarlo, ma è stato raggiunto da diverse gomitate. Il ladro, quindi, ha lanciato via il cellulare appena rubato e si è dato alla fuga.

Il carabiniere, però, lo ha inseguito e dopo pochi metri – con il supporto di alcuni agenti della polizia locale – lo ha fermato.

Il 40enne è stato tratto in arresto per rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale. Ora è in camera di sicurezza, in attesa di giudizio.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

