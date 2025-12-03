PUBBLICITÀ

In una via Toledo affollata di turisti e cittadini, un tentato furto ha scatenato il panico. Protagonista della vicenda è un 40enne tunisino che ha cercato di derubare una turista tedesca, mentre questa era distratta a guardare alcune vetrine.

Violenza in via Toledo, ruba il cellulare alla turista e prende a gomitate il carabiniere

Il malvivente, in pochi secondo, è riuscito a sfilare il telefono dal giubbino della donna, ma alle sue spalle c’è un carabinieri fuori servizio che vede tutto.

Il militare stava passeggiando con la famiglia quando ha visto tutta la scena. Si è avvicinato al 40enne ed ha cercato di bloccarlo, ma è stato raggiunto da diverse gomitate. Il ladro, quindi, ha lanciato via il cellulare appena rubato e si è dato alla fuga.

Il carabiniere, però, lo ha inseguito e dopo pochi metri – con il supporto di alcuni agenti della polizia locale – lo ha fermato.

Il 40enne è stato tratto in arresto per rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale. Ora è in camera di sicurezza, in attesa di giudizio.