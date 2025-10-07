PUBBLICITÀ

Un detenuto psichiatrico ospite della Rems, (Residenza per la esecuzione delle misure di sicurezza) in Irpinia a San Nicola Baronia è morto nel reparto di rianimazione dell’ospedale Moscati di Avellino.

Vittima di pestaggio nella Rems in Irpinia, paziente di Napoli muore in ospedale

Il paziente, di circa 60 anni della provincia di Napoli sarebbe rimasto vittima lunedì 29 settembre di un violento pestaggio all’interno della struttura sanitaria dell’Asl di Avellino, ad opera di un altro ospite più giovane tra i 30 e i 40 anni. Pugni e calci alla testa fino a perdere i sensi.

PUBBLICITÀ

Due infermieri di turno hanno fatto tutto il possibile, tentando di rianimare l’uomo a terra in fin di vita praticando un massaggio cardiaco e con l’uso del defibrillatore.

Il cuore aveva ripreso a battere quando è stato poi trasferito in condizioni disperate da un’ambulanza medicalizzata del 118 direttamente all’ospedale Moscati di Avellino, dove aveva mostrato anche segnali di ripresa. Ma le lesioni erano troppo gravi, ragion per cui l’uomo è morto.

Sul posto sono giunti i carabinieri, magistrato di turno e personale dell’Asl. Sono state raccolte una serie di testimonianze. Sarà ora l’inchiesta della procura di Benevento a fare piena luce sull’accaduto.