Vogliono cambiare il cognome ‘imbarazzante’, i fratelli: “Troppe battute”

Tre fratelli di Rimini hanno deciso di abbandonare il cognome paterno, Bocchini, per adottare quello della madre, Muratori, come riporta il Corriere della Sera. La procedura è quella prevista dalla legge: si chiede r alla Prefettura con motivazione valida e documentata. Così nel loro caso la motivazione è stata ritenuta sufficiente.

“Era tutto partito dal fratello di mezzo nel 2022. Avevamo depositato la prima richiesta in quell’anno e nel 2023 è stata accettata. Non aveva subito atti di bullismo, però qualche battuta gli era arrivata“, ha spiegato l’avvocata Cinzia Novelli, che segue la famiglia nel percorso amministrativo.

Il padre dei ragazzi avevano ereditato il cognome, non si è opposto. “Ha le spalle larghe e non ci fa più caso”, ha raccontato la legale. “Il timore è fortemente giovanile, per i contesti in cui emergono potenzialmente certe problematiche”.