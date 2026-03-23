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Vogliono punire il proprietario del B&B ma incendiano l’auto sbagliata, due arresti tra Villaricca e Qualiano

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Vogliono punire il proprietario del B&B ma incendiano l'auto sbagliata, due arresti tra Villaricca e Qualiano
Vogliono punire il proprietario del B&B ma incendiano l'auto sbagliata, due arresti tra Villaricca e Qualiano
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Questa mattina a Villaricca i carabinieri hanno posto agli arresti domiciliari un 34enne di Villaricca e un 28enne di Qualiano, attualmente detenuto in carcere per altra causa (agli arresti domiciliari al tempo dei fatti), accusati di aver incendiato delle autovetture nel febbraio 2025 a Vico Equense.

Vogliono punire il proprietario del B&B ma danno fuoco all’auto sbagliata, due arresti tra Villaricca e Qualiano

I militari hanno avviato le indagini dopo il rogo che, il 21 febbraio 2025, aveva colpito ben 5 auto, distruggendone totalmente tre e danneggiandone altre due, oltre a propagarsi alla struttura ricettiva dinanzi alla quale le auto erano parcheggiate, provocando danni per circa 10mila euro.

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Dai rilievi effettuati è emerso che gli autori avessero appiccato le fiamme ad un’autovettura Mercedes classe B, in uso ad un cittadino di Vico Equense, che risultava essere di modello e colore simili a quella del proprietario della struttura alberghiera e che, per pura casualità, si trovava parcheggiata lì dinanzi.

Le indagini proseguono per individuare i mandanti e del vero obiettivo dell’azione criminosa.

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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