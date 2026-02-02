PUBBLICITÀ
Voleva risparmiare i soldi del traghetto, arrestato al porto di Ischia

Redazione Internapoli
I carabinieri – impegnati nel monitorare il flusso turistico agli sbarchi – hanno arrestato il 38enne napoletano Daniele Pompeo. Il 38enne, fermato allo sbarco aliscafi in arrivo nel porto di Forio, ha esibito la propria carta di identità. Peccato che quel documento valido per l’espatrio fosse falso.

Sulla carta di identità la residenza sull’isola di Ischia. Un escamotage dell’uomo per usufruire dei prezzi agevolati che le compagnia di navigazione riservano a residenti isolani. Pompeo, sorpreso anche lui dal fatto che quella furbata fosse così grave, è stato arrestato. E’ ora nella casa del quartiere San Lorenzo dove i militari lo hanno accompagnato per sottoporlo agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.

Durante le operazioni, infine, i carabinieri hanno denunciato per possesso di armi un 35enne di Marano di Napoli. L’uomo, fermato nel porto di Casamicciola, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico e di due dosi tra cocaina e hashish.
Identificate 93 persone e controllati 63 veicoli.

