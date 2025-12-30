Voleva trascorrere Natale in famiglia, latitante preso dopo 8 anni

PUBBLICITÀ

Ieri mattina a Tiggiano, i Carabinieri della Stazione di Corsano, con il supporto dei militari della Stazione di Alessano e dell’Aliquota Operativa del N.O.R. della compagnia di Tricase, hanno portato a termine una complessa operazione culminata nell’arresto di un soggetto da anni irreperibile, destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce – Ufficio Esecuzioni Penali.

Era latitante dal 2017

Si tratta di un 57enne del posto che, dopo essersi sottratto all’esecuzione della pena ed essersi allontanato dal territorio nazionale, risultava latitante di fatto dal 2017. A suo carico, un cumulo di condanne definitive per diversi reati – tentato furto, ricettazione, evasione, adescamento di minorenni – commessi nel corso degli anni, per un totale di 4 anni e 2 mesi di reclusione.

Dietro questo risultato non c’è solo un’attività operativa, ma mesi di paziente lavoro silenzioso, di raccolta di informazioni, di ascolto del territorio e di costante vigilanza. Un’attività condotta con discrezione, professionalità e determinazione dai Carabinieri della Stazione di Corsano, che non hanno mai smesso di cercare, convinti che prima o poi si sarebbe presentata l’occasione giusta.

Il richiamo della famiglia a Natale

Quell’occasione è arrivata proprio in questi giorni di festa, quando i militari dell’Arma, grazie a un’approfondita attività informativa e al contatto continuo con la comunità, hanno intuito che il ricercato potesse aver fatto ritorno in Italia per trascorrere le festività natalizie presso la sua abitazione di residenza, accanto ai familiari. A quel punto, è scattata una operazione pianificata con cura. I Carabinieri hanno organizzato un servizio mirato, intervenendo al momento opportuno e rintracciando il soggetto all’interno della sua abitazione. Dopo l’arresto e le formalità di rito, il soggetto è stato condotto presso la Casa Circondariale di Lecce, a disposizione della Procura della Repubblica di Lecce.

La dedizione dell’Arma

Ancora una volta, l’Arma dei Carabinieri dimostra come dedizione, perseveranza e profonda conoscenza del territorio possano trasformarsi in sicurezza concreta per la comunità. Un risultato che non è frutto del caso, ma dell’impegno quotidiano di donne e uomini in uniforme che, anche nei giorni di festa, continuano a servire lo Stato con onore, senso del dovere e vicinanza ai cittadini.

È importante sottolineare che il procedimento si trova nella fase preliminare e che eventuali colpevolezze in ordine alle violazioni contestate dovranno essere accertate in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.