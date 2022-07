Vomero in lutto, è morto il titolare della storica pasticceria Bellavia

Napoli: Vomero in lutto per la morte di un decano dei commercianti. Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, si stringe al dolore dei familiari di Giuseppe Bellavia, titolare del bar pasticceria Bellavia al Vomero in via Luca Giordano.

“Una notizia che sta destando profonda commozione e cordoglio tra i tanti vomeresi che, nel corso di tanti lustri di attività, hanno avuto occasione di conoscerlo – afferma Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della Circoscrizione Vomero -. Mi riferisco a uno dei decani dei commercianti del quartiere collinare, Giuseppe Bellavia, titolare del bar pasticceria Bellavia, posto attualmente in via Luca Giordano, al civico 50, nei pressi dell’incrocio con via Cimarosa, deceduto dopo una vita dedicata al commercio “.

“Un esercizio commerciale molto conosciuto e frequentato, specialmente dai vomeresi ma noto e apprezzato anche in ambito cittadino e regionale. Un marchio giunto alla terza generazione dopo che il capostipite Antonio Bellavia nel 1925 si trasferì da Palermo a Napoli, aprendo una pasticceria a Port’Alba. Successivamente i figli Vincenzo e Giuseppe ampliarono l’attività inaugurando due nuovi punti vendita rispettivamente all’Arenella e al Vomero “.

“ Al Vomero il bar pasticceria di Giuseppe Bellavia, dal 1967 al 2017, era ubicato al civico 158 di via Luca Giordano, trasferendosi poi nell’attuale sede, sempre in via Luca Giordano, al civico 50 “.

Capodanno, con l’occasione, formula le più sentite condoglianze alla famiglia del commerciante deceduto, che continua a portare avanti l’attività.

I funerali oggi, alle 15:30, nella chiesa di San Francesco in via Luca Giordano.