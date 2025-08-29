PUBBLICITÀ
West Nile, disinfestazione al Maradona prima di Napoli-Cagliari

Il Comune di Napoli ha effettuato un intervento straordinario di disinfestazione da zanzare di tipo anti-larvale e adulticida allo stadio Diego Armando Maradona, in vista della partita tra Napoli e Cagliari che si disputerà sabato.

L’Amministrazione comunale, in stretto coordinamento con l’Asl Napoli 1 e gli altri soggetti coinvolti, sta portando avanti una serie di azioni preventive per la tutela della salute pubblica e la sicurezza ambientale, in linea con le direttive fornite dal Ministero della Salute, dalla Regione Campania e dalla Prefettura per il contrasto al virus West Nile.

Come annunciato dall’assessore alla Salute e al Verde, Vincenzo Santagada, sono in corso, infatti, numerosi interventi di disinfestazione straordinaria anche nei parchi della città. Queste operazioni sono realizzate in collaborazione con la “task force decoro” voluta dal sindaco Gaetano Manfredi.

