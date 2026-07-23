Manna: “Spiazzati da Buongiorno. Mercato? Dobbiamo rientrare, ultimi 2 anni abbiamo sforato”

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Massima chiarezza nei confronti dei tifosi del Napoli. Il direttore sportivo Giovanni Manna ha incontrato la stampa dal ritiro di Dimaro-Folgarida per fare il punto sui temi più caldi in casa azzurra: dal mercato alla preparazione estiva, passando per l’analisi della prima amichevole stagionale, persa con l’Arezzo neopromosso in Serie B.

“Buongiorno ci ha spiazzati, dietro eravamo coperti”

Affrontando il discorso difesa, Manna non si nasconde su quanto accaduto dopo il ko di Buongiorno: “L’infortunio di Alessandro ci ha colto un po’ alla sprovvista, pensavamo di essere coperti nel ruolo con 5 centrali più Olivera. La patologia di Beukema, si trascina dall’anno scorso, sta facendo un dovremmo averlo in gruppo verso la fine di Castel di Sangro. Aspettiamo Olivera che in nazionale ha fatto il difensore centrale. Stiamo valutando”.

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Il colpo di mercato: “Abbiamo già una squadra all’altezza”

Sull’eventuale colpo di mercato, come sempre atteso dalla tifoseria, Manna non concede alcuno spazio a voli pindarici: “Il colpo di mercato che vorrei fare me lo tengo per me, fermo restando che noi siamo convinti di avere una squadra all’altezza. D’altro canto il Napoli lo scorso anno ha investito 200 milioni e che non si poteva pretendere che ci restituissero tutto e subito. Siamo molto fiduciosi in questo gruppo, che lo scorso anno nonostante tutti i problemi hanno dato del filo da torcere all’Inter. Ci riproveremo”.

Il rapporto con Allegri: “Qualcosa che va oltre il campo”

Rispondendo all’ennesima sfumatura del suo rapporto con Allegri, il direttore sportivo spiega: “Il nostro è un rapporto basato sulla stima e il legame che vanno oltre l’aspetto professionale. Ma la visione comune c’è a prescindere, altrimenti i risultati in campo non si fanno. Per quanto riguarda la Champions vogliamo riscattarci e dovremo arrivare almeno a un playoff o a un quarto di finale”.

Lucca: “Deve dimostrare di meritarsi il Napoli”

Restando in tema di attacco, Manna tratta con le pinze l’argomento Lucca, ma è chiarissimo: “Lorenzo ha tanti pregi, ma anche aspetti che deve assolutamente migliorare, lui lo sa, ma lo step spetta a lui. Noi forse lo abbiamo pagato qualcosina in più, ma era il vice di Kean in Nazionale. Siamo pronti ad accompagnarlo, ma lui deve lavorare e lo sa. Ieri con l’Arezzo non ha fatto male, ma poi si è infortunato, lo aspettiamo ma deve dimostrare di essere un giocatore da Napoli”.

Favasuli obiettivo ‘possibile’

Restando sullo stesso filone dell’equilibrio finanziario, Manna risponde anche su Favasuli, gioiellino del Catanzaro: “Favasuli è un calciatore che ci piace, ma del vice Di Lorenzo ne sentiamo parlare da anni. Dobbiamo essere attenti nelle decisioni, sempre tenendo conto dei nostri parametri. Se ci sarà l’opportunità lo faremo a fine agosto. L’anno scorso abbiamo allungato la rosa e iniziato a ringiovanirla, ora ci siamo dovuti un attimo fermare, ma l’intenzione è quella di proseguire su questa strada”.

“Zeballos resta un obiettivo, se potremo”

Su uno degli obiettivi di mercato del Napoli di cui si parla ormai da tempo, Manna chiarisce: “Zeballos lo abbiamo seguito per mesi, ci interessa e se ci saranno le condizioni ci presenteremo dal Boca, ma al momento siamo fermi, quindi se ci aspetteranno bene, altrimenti andremo altrove”.

Manna su Anguissa, De Bryune e Milinkovic-Savic: “Non ho gradito le dichiarazioni di Kevin”

“Anguissa? Calciatore importante con un contratto in essere, quindi in questo momento non c’è bisogno di negoziare e non è in uscita. Decideremo con lui e l’allenatore sul suo futuro, ma da lui ripartiamo, anche se è in scadenza. Lukaku è in vacanza, sappiamo tutti quello che ha passato ma è reduce da un buon mondiale, quando tornerà faremo tutte le valutazioni. Su Milinkovic-Savic sceglierà Allegri. De Bruyne? Non deve prendere nessuna decisione, ha firmato per due anni più uno di opzione sposando questo progetto. Resta un giocatore del Napoli, il mister non ci ha parlato e quando arriverà si metterà a disposizione con gli altri. Ha avuto una stagione complicata e ha reso meno di quello che speravamo dopo l’investimento iniziale. Io personalmente non ho gradito le sue dichiarazioni, ma ne parleremo, comunque non deve scegliere niente, deve tornare e mettersi a disposizione”.

Manna: “Mercato? Obiettivi non cambiano, dobbiamo fare delle scelte”

“Gli obiettivi non cambiano con il mercato, siamo chiamate a rientrare in un equilibrio economico che abbiamo sforato. Dobbiamo fare delle scelte e le stiamo facendo. Non è semplice perché in Italia eccezion fatta per la Fiorentina è fermo e lo stiamo vedendo tutti. Non vogliamo completare la rosa, se possibile aggiungeremo per accrescere il valore della rosa”.

“Allegri e Conte? Ogni allenatore ha un metodo diverso”

“Le metodologie di lavoro del mister? Ogni allenatore ha un metodo diverso, inutile fare paragoni col passato recente o quello più remoto. Il mister è concentrato e sta conoscendo la squadra ogni giorno di più, aspettiamo in particolare il ritorno dei nazionali e di Olivera che ha giocato centrale con la Nazionale. Il mister comunque mi sembra sul pezzo”.

Manna sul mercato: “L’infortunio di Buongiorno ci ha colti alla sprovvista, ma…”

“Se stiamo ragionando sulla possibilità di prendere un difensore centrale, magari Gatti? Sicuramente l’infortunio di Buongiorno ci ha colto alla sprovvista, pensavamo di essere coperti nel ruolo con 5 centrali più Olivera. La patologia di Sam che si trascina dalla stagione scorsa, sta facendo delle terapie conservative, dovremmo averlo in gruppo verso la fine del ritiro di Castel di Sangro. Aspettiamo il ritorno di Mathias Olivera per avere un altro centrale. L’assenza di Buongiorno è pesante, attendiamo Beukema ma non abbiamo fretta. Eravamo ok, noi monitoriamo sempre le situazioni di mercato e lo saremo fino alla fine”.