Cosa sta accadendo in Campania? Ad un anno di distanza, mettendo a confronto i numeri del bollettino del 7 luglio 2020 e quello di oggi si evince un aumento spropositato dei casi.

Il 7 luglio dell’anno scorso in Campania si registrava soltanto un nuovo positivo al Coronavirus. I tamponi analizzati erano 1.344 i tamponi. Zero i decessi.

Covid: in Campania 108 casi positivi in ultime 24 ore

Sono 108, in Campania, i casi positivi su 5.872 tamponi molecolari esaminati. L’ indice è oggi 1,83%. Un decesso, registrato ieri ma che si è verificato in precedenza. In merito alla situazione negli ospedali, sono 18 i posti letto occupati in terapia intensiva (ieri 17) e 211 in degenza (ieri erano 221)

La variante Delta

Tra le cause sicuramente c’è quella dell’aumento dei tamponi effettuati. Poi ci sono le diffusioni delle varianti, per ultima quella Delta. Nonostante la campagna vaccinale, dunque, il Covid continua a circolare.

Vaccini: Napoli; da domani al via anche in sede Distretto 33

– Cominceranno domani le vaccinazioni anche nella sede del Distretto 33 in Piazza Nazionale, 95 della Asl Napoli 1 Centro. Le somministrazioni, per le quali non è necessaria la prenotazione, riguarderanno le prime dosi di Pfizer, fa sapere il direttore del Distretto, Giuseppe Guadagno, e saranno effettuate dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18 nel Centro Vaccinale in Via Acquaviva, 64.

“Dopo il positivo bilancio dell’esperienza con la postazione mobile a Porta Capuana nella quale abbiamo registrato in tre giorni quasi 2.500 adesioni – dice Guardagno – ora l’impegno della Asl Napoli 1, come disposto dal direttore generale Verdoliva, si sposta soprattutto nei distretti e, per quanto ci riguarda, intendiamo dare una forte accelerazione alla campagna vaccinale in un’area molto ampia e popolata della città”.