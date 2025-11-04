PUBBLICITÀ
HomeCronacaA Napoli apre la Linea 7 della metropolitana, corse dei treni ogni...
CronacaCronaca locale

A Napoli apre la Linea 7 della metropolitana, corse dei treni ogni 24 minuti

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Ultima modifica:
A Napoli apre la Linea 7 della metropolitana, corse dei treni ogni 24 minuti
A Napoli apre la Linea 7 della metropolitana, corse dei treni ogni 24 minuti
PUBBLICITÀ

A Napoli apre la metro Linea 7. Prima corsa lunedì 10 novembre 2025. Collegherà Soccavo a Monte Sant’Angelo a Fuorigrotta, dove si trova l’Università. La nuova linea su ferro partenopea è gestita da Eav, Ente Autonomo Volturno, la società della mobilità regionale presieduta da Umberto De Gregorio.

Le corse saranno 62 al giorno. Il biglietto sola andata costerà 1.50 euro.

PUBBLICITÀ

A Napoli apre la Linea 7 della metropolitana, corse dei treni ogni 24 minuti

La metro linea 7 funzionerà tutti i giorni, con prima partenza alle ore 07:26 e ultima corsa alle ore 19:34. Avrà una frequenza di 24 minuti.

Grazie allo scambio con la linea Circumflegrea, anche questa gestita da Eav, sarà possibile arrivare dalla stazione di Montesanto, al centro storico di Napoli, fino al polo universitario di Monte Sant’Angelo, in 24 minuti, scambiando alla stazione di Soccavo con la Linea 7.

Allo stesso modo si riducono sensibilmente i tempi di collegamento su ferro verso Fuorigrotta per coloro che provengono dai comuni flegrei di Quarto o Licola e dagli stessi quartieri di Pianura e Soccavo. Terminale della tratta in esercizio la stazione di Monte Sant’Angelo, recentemente inaugurata alla presenza dell’artista Anish Kapoor, che sorge direttamente all’interno del campus universitario.

Sul sito www.eavsrl.it tutte le informazioni e gli orari del nuovo servizio.

Il commento del governatore De Luca

“È un’opera straordinaria – aveva già detto il governatore Vincenzo De Luca, in un sopralluogo a Monte Sant’Angelo, l’11 settembre scorso – una delle più belle e complesse realizzate a Napoli dalla Regione Campania. La Linea 7 collegherà il campus dell’Università Federico II e il Rione Traiano con il centro di Napoli e i Campi Flegrei, con un percorso di 4,5 km che offrirà nuove e importanti possibilità di interconnessione con il sistema metropolitano esistente. Abbiamo acquistato i treni necessari per garantire un servizio continuativo ed efficiente. Il nostro obiettivo è chiaro: creare opere concrete che migliorino la vita dei cittadini e dei nostri territori. Questa nuova stazione non è solo un’opera di ingegneria, ma una vera e propria “stazione dell’arte”, arricchita da un’imponente scultura architettonica realizzata dal grande artista contemporaneo Anish Kapoor. La sua opera non solo abbellisce l’ambiente, ma trasforma l’accesso dei passeggeri in un’esperienza unica, unendo funzionalità e bellezza. È l’ennesima dimostrazione del nostro impegno nel rendere la mobilità urbana un’occasione per creare arte pubblica di altissimo livello”.

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati