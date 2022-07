Abbandonato in autostrada a 16 anni, il Comune lo manterrà fino alla maggiore età

È stato abbandonato ormai un mese fa in una piazzola di sosta nei pressi dell’Autogrill sull’ autostrada A4 in direzione Trieste. Il protagonista di questa storia ha solo 16 anni, arriva dall’Albania e non parla italiano. Secondo quanto reso noto, il ragazzino ha subito manifestato l’intenzione di andare a lavorare per mandare soldi a casa. Quando le autorità gli chiedono informazioni sui familiari, però, non risponde.

Le parole del sindaco di Cessalto, il comune trevigiano che ospiterà il ragazzo

“Spesso in realtà racconta storie che sembrano assurde“ ha spiegato a Fanpage Emanuele Crosato, sindaco di Cessalto, il piccolo comune in provincia di Treviso che si occuperà del ragazzino fino alla maggiore età. “I suoi racconti sono molto violenti e ci auguriamo che non corrispondano a realtà. Lui comunque sta bene per fortuna. Siamo addolorati per quanto successo e come centro urbano siamo anche messi a dura prova dai costi economici per provvedere al ragazzino. L’abbandono purtroppo è frequente: noi sindaci dei comuni attraversati dalla A4 dobbiamo confrontarci spesso sul tema“.

Le condizioni del 16enne abbandonato in autostrada

“Il ragazzino sta bene” spiega il sindaco di Cessalto. “Anche se si sente smarrito. Dopo l’abbandono nel territorio di nostra competenza è stato affidato a una struttura per minori nel Veneziano e siamo molto contenti per questo. Il comune di Cessalto si occuperà di lui fino alla maggiore età, anche se ha più volte espresso il desiderio di lavorare per mandare soldi a casa. Gli abbiamo spiegato che non funziona così e che dovrà studiare come tutti i suoi coetanei. Questo è un diritto che qualunque adolescente dovrebbe avere”.