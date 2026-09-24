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Ancora una triste storia di violenza sessuale proveniente da Napoli, a farne le spese, ancora una volta, un ragazzino. Un uomo di 67 anni è stato arrestato dai poliziotti della Squadra Mobile per abusi sessuali sul nipote, un bambino che all’epoca dei fatti aveva 10 anni: l’uomo deve rispondere anche di produzione di materiale pedopornografico e corruzione di minore.

Abusi sessuali sul nipote di 10 anni, arrestato zio orco a Napoli: filmava anche le violenze

Le indagini degli agenti della Mobile, coordinati dalla Sezione Fasce Deboli della Procura di Napoli, sono partite dopo la denuncia dei genitori del bambino che, attraverso il tutor extrascolastico, con il quale la vittima si è confidata, sono venuti a conoscenza delle violenze.

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La complessa e delicata attività investigativa ha permesso ai poliziotti di raccogliere gravi indizi di colpevolezza nei confronti del 67enne: secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, lo zio avrebbe abusato sessualmente del nipote da quando questi aveva 10 anni fino ai 15 anni di età, approfittando delle condizioni di inferiorità psichica e fisica del minore; l’uomo avrebbe carpito la fiducia del bambino, il quale gli era stato affidato dai genitori per aiutarlo con i compiti scolastici.

Stando a quanto ricostruito dagli investigatori, inoltre, il 67enne avrebbe anche fotografato il nipote nel corso degli atti sessuali, motivo per il quale deve rispondere anche di produzione di materiale pedopornografico. Infine, secondo l’ipotesi accusatoria, l’uomo avrebbe mostrato al nipote alcuni video raffiguranti atti sessuali tra ragazzi, per cui è accusato anche di corruzione di minore.