HomeCronacaArrestato il figlio di Bossi, condannato per truffa e percezione indebita del...
CronacaCronaca locale

Arrestato il figlio di Bossi, condannato per truffa e percezione indebita del RdC

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Ultima modifica:
Arrestato il figlio di Bossi, condannato per truffa e percezione indebita del RdC
Arrestato il figlio di Bossi, condannato per truffa e percezione indebita del RdC
PUBBLICITÀ

Riccardo Bossi è stato arrestato ieri a Busto Arsizio in esecuzione di un provvedimento di cumulo pene per complessivi 5 anni e 9 mesi. S tratta primogenito del fondatore della Lega Umberto Bossi. 

Il provvedimento, firmato dal procuratore di Busto Arsizio Carlo Nocerino, è stato eseguito dai carabinieri che hanno raggiunto Bossi nella sua casa e lo hanno portato nel carcere di Busto Arsizio.

PUBBLICITÀ

Le condanne riguardano fatti del 2011 e 2020 per i reati di appropriazione indebita, truffa e indebita percezione del reddito di cittadinanza. Esclusa dal conto la condanna a un anno e 4 mesi per maltrattamenti nei confronti della madre.

PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ