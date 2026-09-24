Arrestato il figlio di Bossi, condannato per truffa e percezione indebita del RdC

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Riccardo Bossi è stato arrestato ieri a Busto Arsizio in esecuzione di un provvedimento di cumulo pene per complessivi 5 anni e 9 mesi. S tratta primogenito del fondatore della Lega Umberto Bossi.

Il provvedimento, firmato dal procuratore di Busto Arsizio Carlo Nocerino, è stato eseguito dai carabinieri che hanno raggiunto Bossi nella sua casa e lo hanno portato nel carcere di Busto Arsizio.

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Le condanne riguardano fatti del 2011 e 2020 per i reati di appropriazione indebita, truffa e indebita percezione del reddito di cittadinanza. Esclusa dal conto la condanna a un anno e 4 mesi per maltrattamenti nei confronti della madre.