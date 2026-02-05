PUBBLICITÀ
Accoltella la compagna a gambe e schiena, tragedia sfiorata sull’Asse Mediano a Giugliano

Di Nicola Avolio
Un grave episodio di violenza si è verificato nella notte, poco prima della mezzanotte, lungo una sosta di parcheggio dell’Asse Mediano, nel territorio di Giugliano.

Secondo una prima ricostruzione, un uomo sulla trentina, originario di Pozzuoli, avrebbe accoltellato la compagna al termine di una lite.

La donna, nel tentativo di fuggire dall’auto, è stata colpita con più fendenti alle gambe e alla schiena. Soccorsa dal 118, è stata trasportata in gravi condizioni all’ospedale Pineta Grande, dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico d’urgenza. L’operazione è riuscita e la paziente è viva; resta ora in osservazione per il delicato decorso post-operatorio.

L’uomo è stato accompagnato in ospedale ad Aversa dal personale sanitario e dalla polizia. Avrebbe riportato una ferita da taglio al petto e una alla mano, verosimilmente autoinferte, entrambe suturate senza conseguenze rilevanti.

Da quanto si apprende, l’uomo lavora come operatore socio-sanitario ed è in servizio presso il pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli.

Sull’accaduto sono in corso le indagini delle forze dell’ordine per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e accertare le responsabilità.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

