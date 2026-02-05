Accoltella la compagna a gambe e schiena, tragedia sfiorata sull’Asse Mediano a Giugliano

PUBBLICITÀ

Un grave episodio di violenza si è verificato nella notte, poco prima della mezzanotte, lungo una sosta di parcheggio dell’Asse Mediano, nel territorio di Giugliano.

Secondo una prima ricostruzione, un uomo sulla trentina, originario di Pozzuoli, avrebbe accoltellato la compagna al termine di una lite.

La donna, nel tentativo di fuggire dall’auto, è stata colpita con più fendenti alle gambe e alla schiena. Soccorsa dal 118, è stata trasportata in gravi condizioni all’ospedale Pineta Grande, dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico d’urgenza. L’operazione è riuscita e la paziente è viva; resta ora in osservazione per il delicato decorso post-operatorio.

L’uomo è stato accompagnato in ospedale ad Aversa dal personale sanitario e dalla polizia. Avrebbe riportato una ferita da taglio al petto e una alla mano, verosimilmente autoinferte, entrambe suturate senza conseguenze rilevanti.

Da quanto si apprende, l’uomo lavora come operatore socio-sanitario ed è in servizio presso il pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli.

Sull’accaduto sono in corso le indagini delle forze dell’ordine per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e accertare le responsabilità.