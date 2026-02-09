Addio a Patrizia De Blanck, è morta la contessa della televisione italiana

PUBBLICITÀ

Patrizia De Blanck è morta a Roma all’età di 85 anni. A dare la notizia è stata la figlia Giada, con un lungo messaggio pubblicato su Instagram accompagnato da una foto che le ritrae insieme: “Con immenso dolore, annuncio la scomparsa di mia mamma, la contessa Patrizia De Blanck. Mia madre è stata una figura iconica, che ha segnato un’epoca di eleganza, romanticismo e autenticità”. A portarla via una “devastante malattia”.

Nel post, Giada ha voluto ricordare anche il legame profondo che le univa e l’eredità umana lasciata dalla madre: “Con lei si chiude un capitolo insostituibile della mia vita e di un’intera epoca. Il suo coraggio, la sua forza e la sua luce vivranno per sempre in me. Ringrazio chi l’ha amata. Riposa in pace, mamma, per sempre nel mio cuore”.

Nata da Lloyd Dario, ultima discendente della storica famiglia veneziana un tempo proprietaria di Palazzo Ca’ Dario, e da S.E. Guillermo De Blanck y Menocal, ambasciatore di Cuba, Patrizia De Blanck è stata anche un volto noto della televisione italiana. Nel corso degli anni ha partecipato a numerosi programmi, tra cui Chiambretti c’è nel 2002, L’Isola dei Famosi nel 2008 e il Grande Fratello Vip nel 2020, diventando un personaggio riconoscibile per il suo stile e la sua personalità fuori dagli schemi.