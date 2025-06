ADL presenta i ritiri del Napoli e glissa sul mercato: “Prima di un mese non succederà nulla”

PUBBLICITÀ

ADL presenta i due ritiri estivi del Napoli a Dimaro e Castel di Sangro. Gli azzurri saranno a Dimaro Folgarida dal 17 al 27 luglio e dal 30 luglio al 14 agosto sarà invece a Castel di Sangro.

Con lui i rappresentanti delle istituzioni locali: il nuovo sindaco di Dimaro Folgarida Marco Panciera, il presidente dell’Apt di Val di Sole Luciano Rizzi, il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti, il sindaco di Castel di Sangro Angelo Caruso, il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio.

PUBBLICITÀ

ADL presenta i ritiri estivi del Napoli a Dimaro e Castel di Sangro

Queste le parole di ADL, che inaugura la conferenza: “Quest’anno è iniziato e si è concluso in maniera egregia. E c’era chi all’inizio diceva che questo campionato aveva delle concorrenti deboli per poter competere al titolo. Falso! Perché quello appena concluso è stato un campionato della madonna, abbiamo vinto e lo abbiamo fatto con merito. E non contano i punti finali e il punteggio: io ho visto il mio Napoli arrivare secondo a 91 punti qualche anno fa.. Quindi non significa nulla. E poi quest’anno non ho visto chissà quali medie punti alte negli altri top campionati europei.”

Che poi prosegue, chiosando subito sul calciomercato: “Non ci dimentichiamo una cosa fondamentale. Le istituzioni calcistiche non si sono rese conto che il calcio è in crisi. Se la Gran Bretagna, il campionato più ricco, perde 750 milioni di sterline ogni anno, vuol dire che c’è qualcosa che non va. Se Dazn abbandona per strada la Francia…se si vince con 20 punti di vantaggio sulla seconda, vuol dire che c’è qualcosa che non funziona. Dico da troppo tempo che gli stati generali del calcio andrebbero aperti non per far piacere alle istituzioni, ma solo per chiarire a noi stessi che non stiamo lì a fare il teatrino per gli altri. Un’altra cosa, non fate domande sul mercato perché qui noi educatamente dobbiamo fare un assist al Trentino e all’Abruzzo. Noi stiamo sul mercato e prima di un mese non ne sapremo nulla. Voi tutti i giorni scriverete che stiamo comprando 50 giocatori. Quando vi leggo mi faccio un sacco di risate, abbiamo già comprato 70 giocatori, tutti quelli sul mercato sono già del Napoli, quindi inutile parlarne, avete scritto tutto voi…”.

PUBBLICITÀ