I Centri Antiviolenza di Napoli restano aperti anche ad agosto

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La violenza non va in vacanza. Per questo motivo, anche durante il mese di agosto, i Centri Antiviolenza del territorio garantiranno la continuità dei servizi di ascolto, accoglienza e sostegno attraverso un calendario di aperture distribuite tra le diverse sedi cittadine, assicurando che nessuna donna resti senza un punto di riferimento nei momenti di maggiore difficoltà.

Il messaggio è chiaro: “Non sono caduta dalle scale”. Una frase che richiama una delle giustificazioni più frequenti dietro cui si nascondono episodi di violenza domestica e di genere e che invita a rompere il silenzio, chiedere aiuto e affidarsi a professioniste preparate ad accompagnare ogni donna in un percorso di uscita dalla violenza.

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Nel corso del mese di agosto sarà infatti garantita una turnazione dei Centri Antiviolenza presenti sul territorio, con aperture programmate nelle sedi di Ponticelli, Centrale, Fuorigrotta, Materdei, Vomero, Pianura, Scampia e Colli Aminei, affinché il servizio rimanga sempre disponibile, pur nel periodo estivo.

Le operatrici continueranno ad offrire ascolto qualificato, consulenza, orientamento e supporto in un ambiente riservato e protetto, nel pieno rispetto della volontà e dei tempi di ogni donna. Ogni richiesta di aiuto viene accolta con professionalità, senza giudizio e nella massima tutela della riservatezza.

Resta inoltre attivo un servizio di reperibilità telefonica 24 ore su 24 al numero 350 974256, oltre al numero nazionale antiviolenza e stalking 1522, gratuito e accessibile in qualsiasi momento per ricevere informazioni, orientamento e sostegno.

La collaborazione tra i Centri e le Istituzioni

L’iniziativa è realizzata grazie alla collaborazione tra i Centri Antiviolenza, la Regione Campania, il Comune di Napoli e le numerose associazioni impegnate quotidianamente nella tutela delle donne, tra cui Arcidonna, Associazione As.Donna, Salute Donna, Dedalus, Le Kassandre, Dream Team – Donne in Rete Scampia e le altre realtà aderenti alla rete territoriale.

L’invito è rivolto non soltanto alle donne che stanno vivendo una situazione di violenza fisica, psicologica, economica, sessuale o di stalking, ma anche a familiari, amici, vicini e conoscenti che possano cogliere segnali di disagio. Informare una donna dell’esistenza di questi servizi può rappresentare il primo passo verso un cambiamento concreto.

La violenza non conosce stagioni e il bisogno di essere ascoltate non può essere rimandato. Per questo i Centri Antiviolenza continueranno ad esserci anche ad agosto, offrendo un luogo sicuro dove trovare ascolto, protezione e strumenti per ricostruire il proprio futuro.

L’intera rete dei Centri Antiviolenza riprenderà la normale attività dal 31 agosto, ma durante tutto il mese estivo sarà comunque garantita la presenza di almeno una struttura operativa secondo il calendario predisposto, affinché nessuna donna debba affrontare da sola un momento di difficoltà.