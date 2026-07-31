Piano lavoro in Campania, in arrivo i prestiti per laureati e disoccupati

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La Giunta Regionale della Campania ha approvato il Piano regionale di strumenti finanziari, con una dotazione finanziaria di 70 milioni di euro a valere sulle risorse del Programma Regionale Campania FSE+ 2021-2027. Il Piano si compone di due interventi distinti e autonomi, con destinatari, finalità e dotazioni proprie : il primo sostiene l’accesso dei giovani laureati all’alta formazione post-laurea e il loro inserimento qualificato nel sistema produttivo regionale; il secondo sostiene l’avvio di attività autonome e micro-imprenditoriali da parte di chi incontra ostacoli nell’accesso al credito ordinario.

Primo intervento. Sostegno per percorsi post-laurea e inserimento qualificato dei giovani laureati – 55 milioni di euro

Prevede l’attivazione di un prestito a tasso zero per sostenere l’accesso dei giovani laureati residenti o domiciliati in Campania a percorsi di alta specializzazione, master e corsi professionalizzanti, anche svolti fuori regione o all’estero, purché connessi ai fabbisogni espressi dal sistema produttivo campano.

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Copertura delle spese : oltre alla quota di iscrizione, la misura è destinata a coprire le spese accessorie di frequenza, quali vitto, alloggio, mobilità e materiali didattici.

Condizioni di rimborso : il finanziamento è a tasso zero e la restituzione prende avvio alla conclusione del percorso formativo, con una componente premiale che potrà tradursi nell’abbuono di parte delle ultime rate per chi consegue il titolo nei termini previsti.

Collegamento con le imprese : i percorsi finanziabili sono selezionati in funzione della domanda di competenze espressa dalle imprese e dalle filiere produttive del territorio, secondo modalità che coinvolgeranno anche le associazioni di categoria.

Incentivo all’assunzione : è prevista la possibilità di riconoscere incentivi occupazionali alle aziende del territorio che assumeranno i giovani formati.

Obiettivo : ampliare l’accesso all’alta formazione specialistica e favorire la permanenza, il rientro e l’inserimento lavorativo qualificato in Campania dei profili ad elevata specializzazione.

Secondo intervento. Sostegno per l’autoimpiego e l’inclusione attiva – 15 milioni di euro

Prevede l’attivazione di uno strumento finanziario nella forma del piccolo prestito dedicato all’avvio e al consolidamento iniziale di iniziative di lavoro autonomo, attività professionali e microimprenditorialità.

Destinatari : persone residenti o domiciliate in Campania in condizione di disoccupazione, inattività, svantaggio o con difficoltà di accesso al credito ordinario.

Caratteristiche : il meccanismo di prestito favorisce la rotazione delle risorse pubbliche, consentendo il riuso delle somme restituite per sostenere ulteriori progetti. La misura sarà affiancata da servizi di tutoraggio, orientamento ed educazione finanziaria, la cui copertura potrà essere assicurata da un componente a fondo perduto.

Obiettivo : trasformare competenze, esperienze professionali e idee progettuali in attività economiche sostenibili, rafforzando l’autonomia economica e la partecipazione al mercato del lavoro.

Le analisi richiamate nell’istruttoria del provvedimento evidenziano, per la Campania, la contemporanea presenza di una domanda prospettica rilevante di profili qualificati e ad alta specializzazione e di una persistente mobilità in uscita dei giovani laureati, con il conseguente rischio di dispersione del capitale umano formato sul territorio.

Le parole del Goveratore Fico

“Con il primo dei due interventi vogliamo che un ragazzo o una ragazza della Campania possa accedere al master e al percorso di alta specializzazione che desidera, qui, in Italia o all’estero, con la Regione che anticipa il costo e attendere la restituzione a percorso concluso. E vogliamo che quel percorso porti a un lavoro qualificato sul nostro territorio: per questo finanziamo formazione collegata alla domanda reale delle imprese e accompagniamo con un incentivo l’azienda che assume il giovane formato. Ogni ragazzo che sceglie di restare o di tornare porta con sé competenze e capacità di innovare, e ogni impresa che cresce grazie a quelle competenze crea nuovo lavoro qualificato: è il circolo virtuoso che vogliamo innescare“, dichiara il Presidente della Regione Campania Roberto Fico.

Parla l’assessore Saggese

“Il secondo intervento risponde a un’esigenza diversa e non meno urgente: dare una strada a chi ha competenze, esperienza e un progetto, e incontra ostacoli nell’accesso al credito ordinario per assenza di garanzie o limitata storia creditizia. Lo strumento del prestito agevolato rappresenta una scelta strategica ad alto impatto sociale: attraverso la rotatività delle risorse pubbliche investite e l’affiancamento di servizi di tutoraggio, orientamento ed educazione finanziaria, garantiamo sostenibilità, responsabilità e accompagnamento nell’avvio delle attività. Le due linee restano autonome nei destinatari e nelle modalità, e insieme compongono una strategia unitaria di investimento sulle persone“, dichiara l’ Assessora al Lavoro e alla Formazione Angelica Saggese .

L’attivazione operativa delle due linee sarà definita all’esito della valutazione ex ante prevista dall’articolo dalla normativa europea e dei successivi atti attuativi dell’Autorità regionale di Gestione, che individueranno l’organismo incaricato di gestire lo strumento, i prodotti finanziari, i requisiti di accesso e le modalità di presentazione delle domande.