“Affaire” Maradona, Manfredi e Cosenza: “Disposti a vendere lo stadio, non a regalarlo”

“Sullo stadio abbiamo una posizione chiara, siamo disposti ad investire sul Maradona e se il Napoli volesse farlo in proprio, siamo pronti a discuterne. Abbiamo l’interesse a fare le cose per il bene della squadra e della tifoseria, siamo anche disposti a vendere lo stadio come accaduto a Milano. Qualora ci fosse questa disponibilità noi non ci tireremo indietro, ma siamo un ente pubblico quindi una situazione del genere andrebbe seguita con cura”.

Così Gaetano Manfredi, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato del futuro dello stadio Maradona.

“Questo è un momento molto importante per Napoli, il pil della città cresce di più rispetto alle altre città italiane. Vogliamo creare lavoro e ricchezza per favorire uno sviluppo che Napoli merita. Siamo una grande capitale europea quindi dobbiamo creare sempre nuove opportunità per crescere insieme”, ha aggiunto il sindaco.

Alle parole del sindaco Manfredi fanno eco quelle di Edoardo Cosenza, assessore del Comune di Napoli, che così ha parlato a Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal: “Lo stadio è del Comune di Napoli, il comune deve puntare sullo stadio Maradona, uno stadio conosciuto in tutto il mondo. Vogliamo riattivare il terzo anello, sarebbe garantire altri 10mila posti tra curve e distinti, questo ci farebbe fare anche dei lavori sul primo anello.

Il terzo anello non ha problemi sismici per la sua natura dinamica, il terremoto non lo subisce: trasferiva fastidiose vibrazioni ai palazzi vicini, per questo fu chiuso 21 anni fa. Io e il sindaco Manfredi ci siamo attivati e abbiamo trovato alcuni strumenti per ridurre le vibrazioni, siamo tranquilli per la riuscita di questo progetto.

La capienza conta perché sono biglietti in più, il Comune di Napoli incassa più dagli eventi che dalle partite. Lo stadio non si vende direttamente, ci vogliono delle offerte, il Meazza è stato venduto a 198 milioni di euro per abbatterlo. Il Maradona può essere venduto, ma a prezzo di mercato, darlo gratis non esiste proprio e deve essere deciso dal consiglio comunale, non siamo contrari”.