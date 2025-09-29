PUBBLICITÀ
Afragola. Enza bruciata viva dal figlio, non accettava la relazione col suo nuovo compagno

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
In un primo momento si era pensato ad un suicidio: secondo gli investigatori, però, a provocare la morte della donna, Enza Russo, dopo una agonia di 15 giorni, sarebbe stato il figlio che le avrebbe gettato addosso dell’alcol e poi le avrebbe dato fuoco.

É quanto hanno ricostruito la procura di Napoli Nord e i carabinieri in relazione ad una vicenda avvenuta ad Afragola, in provincia di Napoli, lo scorso 31 luglio.
Quando i vigili del fuoco giunsero nell’abitazione occupata dalla donna e dal figlio, l’uomo Gaetano Giuseppe Moccia, disse di aver cercato di soccorrere la madre.

La donna Enza Russo, fu ricoverata in ospedale con ustioni di terzo grado su quasi tutto il corpo e inizialmente si penso ad un suicidio. Dalle successive indagini è però emerso che la vicenda sarebbe andata diversamente: sarebbe stato proprio il figlio a gettare addosso alla donna dell’alcol, dandole poi fuoco con un accendino. L’uomo è stato dunque arrestato e, sottolinea una nota della Procura di Napoli Nord, già sottoposto ad una consulenza psichiatrica: è stato dichiarato capace di intendere e di volere, seppur affetto da gravi problemi psichiatrici. Alla base del gesto, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, ci sarebbe una nuova relazione della donna che lui non avrebbe accettato.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

