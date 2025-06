Afragola, lettera con minacce di morte al comandante della polizia locale Antonio Piricelli

PUBBLICITÀ

Il Dirigente Comandante della Polizia Locale della Città di Afragola Colonnello Antonio Piricelli, ha ricevuto una lettera anonima di minacce dai contenuti molto forti. «Non fare troppo lo sceriffo, stai esagerando con tutti questi sequestri denunce arresti ma chi sei, ma quale legalità questo è un paese dove c’è tranquillità e pace. Ascoltaci per il tuo bene fai il bravo, mettiti a smistare le carte qui funziona tutto, altrimenti diversamente saremo costretti», nel corpo della lettera il disegno di una pistola e di una croce. Il colonnello Piricelli è Dirigente Comandante della Polizia Locale di Afragola dalla fine dell’anno 2024, da quella data ad oggi sono state numerose le attività di Polizia Giudiziaria posta in essere, un arresto in flagranza di reato per incendio doloso di rifiuti speciali, attività di indagine in materia di prostituzione culminata nel fermo di due persone e nel sequestro della casa per appuntamenti denunciati gli sfruttatori. Un impegno forte a tutela della salute dei cittadini con numerosi sequestri in materia di Terra dei Fuochi di attività che operavano in dispregio alle normative vigenti in materia ambientale, di appezzamenti di terreni adibiti a discarica di rifiuti speciali, sequestri di manufatti ed appezzamenti di terreno per i reati in materia edilizia, denunciati cittadini per maltrattamenti di animali con relativo sequestro di cani e cavalli, denunce emesse nei confronti di chi sfrutta la manodopera del lavoro a nero, denunciati alcuni cittadini per diffamazione a mezzo social, emessi DASPO URBANI a carico di parcheggiatori abusivi. E’ componente della Cabina di Regia della Terra dei Fuochi istituita presso la Prefettura di Napoli, materia per la quale annovera attività investigative che hanno portato al sequestro di numerose attività e veicoli per mancato rispetto delle norme ambientali. Piricelli ha dichiarato:«Non arretreremo di un centimetro nelle nostre azioni volte a ripristinare la legalità sto solo facendo il mio dovere, non sono questi metodi intimidatori da parte di vigliacchi che fermeranno la mia azione volta a contrastare le illegalità diffuse ed a tutelare i cittadini rispettosi delle regole. Nel nostro lavoro siamo abituati a ricevere lettere anonime di ogni genere tra le quali anche di minaccia sono all’ordine del giorno».

Il sostegno del sindacato

La UIL FPL esprime la propria più ferma solidarietà al Comandante della Polizia Locale di Afragola, Antonio Piricelli, destinatario di gravi e inaccettabili minacce per aver svolto con rigore, professionalità e senso del dovere le proprie funzioni. Ancora una volta, chi serve le istituzioni e tutela la legalità nei Comuni viene esposto a intimidazioni, spesso nell’indifferenza delle istituzioni stesse. Questo non è più tollerabile. La Polizia Locale è oggi parte integrante del sistema di sicurezza urbana e integrata. Gli operatori svolgono un lavoro fondamentale e sempre più complesso: garantiscono la sicurezza delle nostre comunità, intervengono su strada, nelle scuole, nell’ambiente, nel commercio e in tante altre situazioni quotidiane. A tutto questo si aggiunge l’attribuzione di compiti crescenti, spesso assegnati dai sindaci in assenza di una cornice normativa aggiornata, che finiscono per debordare rispetto alle competenze originarie della Polizia Locale, avvicinandosi sempre più – per rischi e responsabilità – a quelle delle altre forze di polizia. Tutto ciò avviene, però, senza le necessarie tutele economiche, normative, legali e previdenziali. A distanza di quasi 40 anni dall’ultima legge nazionale (L. 65/1986), è inaccettabile che il legislatore non abbia ancora ritenuto prioritario un intervento di riforma serio, capace di ridefinire in modo chiaro le funzioni, i limiti, le competenze e soprattutto di garantire agli operatori della Polizia Locale dignità, protezione e parità di trattamento.

Per questo motivo, la UIL FPL:

Ribadisce la richiesta urgente di una legge di riforma delle Polizie Locali;

Chiede l’equiparazione alle altre forze di polizia sul piano previdenziale, assistenziale e legale;

Reclama il riconoscimento formale e sostanziale del ruolo strategico della Polizia Locale nei Comuni italiani.

Al Comandante Piricelli va il nostro rispetto, la nostra vicinanza e il nostro incoraggiamento a proseguire nel suo lavoro con la stessa determinazione. Alla Polizia Locale va restituito ciò che le spetta: sicurezza, giustizia, dignità.

