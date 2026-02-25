Agenti antidroga in azione a Napoli: cinque arresti tra Ponticelli e centro storico

PUBBLICITÀ

Controlli serrati, inseguimenti, tentativi di fuga e arresti. Proseguono i servizi straordinari disposti dalla Questura di Napoli per contrastare la detenzione e il traffico di sostanze stupefacenti. Nelle ultime ore la Polizia di Stato ha arrestato cinque persone in diverse zone della città.

Via Doganella, 39enne bloccato in garage

In via Doganella gli agenti della Squadra Mobile hanno arrestato un 39enne napoletano, con precedenti anche specifici. L’uomo, alla vista dei poliziotti, si è rifugiato all’interno di un garage nel tentativo di sottrarsi al controllo.

Raggiunto e bloccato, è stato trovato in possesso di 12 involucri di cocaina per un peso complessivo di circa 5 grammi e 125 euro in contanti.

Ponticelli, inseguimento e colluttazione

A Ponticelli, un 23enne napoletano è stato arrestato per detenzione illecita di sostanza stupefacente e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Il giovane non si è fermato all’alt intimato dagli agenti del Commissariato San Giovanni Barra in Strada Comunale dell’Oliva, dando vita a un lungo inseguimento tra le strade del quartiere. Durante la fuga ha compiuto manovre pericolose, fino a cadere in via Argine mentre tentava un’inversione di marcia.

Ha poi proseguito a piedi, disfandosi di alcune bustine di marijuana per un peso di 7,36 grammi. Raggiunto dopo una colluttazione, è stato trovato in possesso di 230 euro in contanti.

Porta Capuana, spaccio in strada

In zona Porta Capuana, in Vico dei Candelari, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato hanno arrestato un 26enne e un 35enne napoletani, entrambi con precedenti.

I due sono stati sorpresi mentre cedevano droga a un giovane in cambio di denaro. Bloccati con difficoltà, il 35enne è stato trovato con un involucro di cocaina, mentre il 26enne aveva 445 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. L’acquirente è riuscito a far perdere le proprie tracce.

Cinque arresti in poche ore che confermano l’intensificazione dei controlli antidroga su tutto il territorio cittadino.