Trova una bomba a mano nel suo terreno, interviene l’Esercito: paura in provincia di Napoli

Il proprietario di un fondo agricolo in Via Pino, Agerola, ha rinvenuto nella sua proprietà una bomba a mano inesplosa. Ha allertato i carabinieri della locale stazione che hanno posto in sicurezza l’area e richiesto l’intervento di personale specializzato. La bomba è stata fatta brillare da militari specializzati del 21° reggimento genio guastatori di Caserta. Non ci sono feriti.

Le altre notizie | Incendia 4 auto senza alcun motivo, arrestato il piromane di Torre del Greco

I carabinieri della sezione radiomobile e delle stazioni centro e capoluogo di Torre del Greco hanno arrestato per incendio Dario Izzo, classe 75 già noto alle forze dell’ordine.

La notte tra martedì e mercoledì scorsi ha incendiato 4 auto parcheggiate lungo via nazionale e via ponte della gatta. L’uomo ha innescato le fiamme con un accendino e alcuni cartoni lasciando questi ultimi sulle automobili scelte evidentemente a caso.

Le vetture completamente distrutte con le fiamme domate dai Vigili del fuoco locali e di Napoli. Grazie all’analisi delle immagini di videosorveglianza i militari hanno seguito a ritroso il cammino percorso da Izzo. Lo hanno identificato e in poco tempo raggiunto stringendogli le manette ai polsi. E’ ora in carcere in attesa di giudizio.