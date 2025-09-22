Assurdo a Giugliano, ferisce il fratello con la forchetta per “punire” il nonno: “Porta il suo nome, deve soffrire”

PUBBLICITÀ

Giugliano in Campania, a due passi dal centro. I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Giugliano intervengono in un appartamento per un’aggressione a un 14enne.

I militari quando arrivano sul posto trovano già il personale del 118. I medici stanno prestando le prime cure al minorenne. Sono evidenti i segni di ferite da taglio all’altezza del collo, sulle braccia e sulla spalla sinistra. Ad aggredire il ragazzino è stato suo fratello. In casa ci sono anche i genitori dei due.

PUBBLICITÀ

Aggredisce il fratello con una forchetta “per punire il nonno”, arrestato 20enne a Giugliano

Uno degli infermieri presenti accompagna i carabinieri in giardino. Lì c’è l’aggressore. Lui ha 20 anni e anche lui sta per essere medicato. Sulla fronte una ferita, sulle braccia alcuni graffi. Evidentemente c’è stata una colluttazione.

Nel ricostruire quanto appena accaduto, il 20enne ammetterà di aver aggredito suo fratello con una forchetta. Il motivo, però, lascia di stucco anche i carabinieri: “Far del male al fratello per punire il nonno”.

Il fratello minore si chiama come il nonno. A dire del 20enne, il piccolo è il suo prediletto e per questo motivo colpendo il ragazzino avrebbe fatto soffrire indirettamente lui.

La storia della famiglia giuglianese nasconde situazioni di difficoltà. I ragazzi sono stati affidati al padre impegnato sicuramente in un quadro familiare di difficoltà e disagio.

La forchetta, ancora sporca di sangue, viene sequestrata. Il 20enne, incensurato, viene arrestato per lesioni aggravate e trasferito in carcere. Per la vittima una prognosi di 30 giorni.