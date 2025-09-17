PUBBLICITÀ

I Carabinieri della compagnia Napoli Stella intervengono nell’istituto tecnico industriale a piazza Santa Maria della Fede.

Aggressione choc a scuola a Napoli, colpisce l’amico a martellate

Poco prima dell’ingresso in classe uno studente 18enne sarebbe stato aggredito da un 17enne con un martello. I due frequentano la stessa scuola e andavano in classe insieme fino all’anno scorso.

I Carabinieri – ricostruita la dinamica della vicenda – hanno da subito attivato le ricerche, anche presso la stazione ferroviaria, dove è stato notato aggirarsi poco dopo l’evento. Contemporaneamente sono subito andati a casa dove il 17enne è nel frattempo rientrato.

Il martello utilizzato è stato trovato nello zaino del 17enne ed è stato sequestrato.

I carabinieri stanno ricostruendo l’esatta dinamica della vicenda e, coordinati dalla Procura della Repubblica per i minorenni di Napoli hanno vagliato la posizione del ragazzo. Il 17enne è stato arrestato per tentato omicidio e ora i carabinieri lo stanno trasferendo nel centro di prima accoglienza dei Colli Aminei.

La vittima è stata trasferita in codice giallo all’Ospedale Pellegrini per vistose ferite alla testa.