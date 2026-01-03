PUBBLICITÀ
HomeCronacaAgguato ai Quartieri Spagnoli, feriti padre e fratello dell'allenatore Fabio Pisacane
CronacaCronaca locale

Agguato ai Quartieri Spagnoli, feriti padre e fratello dell’allenatore Fabio Pisacane

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Ultima modifica:
Agguato ai Quartieri Spagnoli, feriti padre e fratello dell'allenatore Fabio Pisacane
Agguato ai Quartieri Spagnoli, feriti padre e fratello dell'allenatore Fabio Pisacane
PUBBLICITÀ

Assurdo quanto avvenuto nella notte appena trascorsa ai Quartieri Spagnoli, nel cuore di Napoli. Il fratello e il padre di Fabio Pisacane, ex calciatore e attuale allenatore del Cagliari, sono stati aggrediti da sconosciuti.

Ancora ignoti i motivi dell’aggressione: il 68enne è stato picchiato mentre il 28enne è finito al Vecchio Pellegrini con una ferita d’arma da fuoco alla gamba.

PUBBLICITÀ

Per entrambi i medici hanno escluso il pericolo di vita. Sull’accaduto indaga la Polizia di Stato.

Agguato ai Quartieri Spagnoli, feriti padre e fratello dell’allenatore Fabio Pisacane

L’intervento delle forze dell’ordine è delle 4 di oggi, 3 gennaio, quando dall’ospedale dei Pellegrini è arrivata la segnalazione del ferimento a colpi di pistola. Al Pronto Soccorso sono arrivati i poliziotti del commissariato Montecalvario, per l’avvio delle indagini.

Stando a quanto riferito dalle vittime, l’aggressione sarebbe avvenuta una manciata di minuti prima e non troppo distante: i parenti dell’ex calciatore napoletano sarebbero stati bloccati mentre percorrevano vico Tre Re a Toledo, una delle stradine che, dai Quartieri Spagnoli, sbuca su via Toledo.

I motivi dell’aggressione sono per il momento sconosciuti. Ad agire sarebbero stati in tre, arrivati con volto scoperto. Avrebbero picchiato il padre di Pisacane, 68 anni, e uno di loro avrebbe tirato fuori una pistola e avrebbe sparato al fratello dell’allenatore, 28 anni, centrandolo con due proiettili alla gamba destra.

In ospedale l’uomo è stato sottoposto ai controlli del caso e i medici hanno escluso per lui complicazioni di rilievo. Le indagini sono affidate alla Squadra Mobile di Napoli, col supporto dei poliziotti del commissariato Montecalvario.

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati