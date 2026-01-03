PUBBLICITÀ

Assurdo quanto avvenuto nella notte appena trascorsa ai Quartieri Spagnoli, nel cuore di Napoli. Il fratello e il padre di Fabio Pisacane, ex calciatore e attuale allenatore del Cagliari, sono stati aggrediti da sconosciuti.

Ancora ignoti i motivi dell’aggressione: il 68enne è stato picchiato mentre il 28enne è finito al Vecchio Pellegrini con una ferita d’arma da fuoco alla gamba.

PUBBLICITÀ

Per entrambi i medici hanno escluso il pericolo di vita. Sull’accaduto indaga la Polizia di Stato.

Agguato ai Quartieri Spagnoli, feriti padre e fratello dell’allenatore Fabio Pisacane

L’intervento delle forze dell’ordine è delle 4 di oggi, 3 gennaio, quando dall’ospedale dei Pellegrini è arrivata la segnalazione del ferimento a colpi di pistola. Al Pronto Soccorso sono arrivati i poliziotti del commissariato Montecalvario, per l’avvio delle indagini.

Stando a quanto riferito dalle vittime, l’aggressione sarebbe avvenuta una manciata di minuti prima e non troppo distante: i parenti dell’ex calciatore napoletano sarebbero stati bloccati mentre percorrevano vico Tre Re a Toledo, una delle stradine che, dai Quartieri Spagnoli, sbuca su via Toledo.

I motivi dell’aggressione sono per il momento sconosciuti. Ad agire sarebbero stati in tre, arrivati con volto scoperto. Avrebbero picchiato il padre di Pisacane, 68 anni, e uno di loro avrebbe tirato fuori una pistola e avrebbe sparato al fratello dell’allenatore, 28 anni, centrandolo con due proiettili alla gamba destra.

In ospedale l’uomo è stato sottoposto ai controlli del caso e i medici hanno escluso per lui complicazioni di rilievo. Le indagini sono affidate alla Squadra Mobile di Napoli, col supporto dei poliziotti del commissariato Montecalvario.