Agguato al fratello di Pisacane, i due pistoleri presi a Pescara

Fuga finita per i due giovani indicati come gli autori del raid contro il fratello di Fabio Pisacane, allenatore del carcere. Si tratta di Vincenzo Bevivino 24enne e del 29enne Vincenzo Rossi indicato come vicino al clan Masiello.
Bevivino è difeso dall’avvocato Luigi Senese mentre Rossi dall’avvocato Leopoldo Perone. I due sono stati rintracciati dagli uomini della squadra mobile partenopea coadiuvati dai colleghi di Pescara a Montesilvano, in Abruzzo.
Secondo la prima ricostruzione Gianluca Pisacane, fratello dell’allenatore del Cagliari, sarebbe stato difeso dopo una lite scoppiata tra una sua dipendente e una donna. Quest’ultima sarebbe stata allontanata ma a chiusura di locale i due uomini dei Quartieri spagnoli si sarebbero presentati all’esterno del locale affrontando Pisacane e il padre ed esplodendo contro il primo Tre colpi.
Fondamentali per la ricostruzione del raid le telecamere di videosorveglianza presenti in zona: ai due è stato notificato un fermo di polizia giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida che si terrà oggi. Tra i due fermati il più conosciuto alle cronache è senza dubbio Vincenzo Rossi che nel 2019 per tentare di uccidere un giovane sparo all’interno del cortile dell’ospedale Vecchio Pellegrini ferendo due amici del reale ‘obiettivo’.
