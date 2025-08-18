Agguato contro la nota tiktoker: “Davanti ai miei figli”

PUBBLICITÀ

Cinque colpi di pistola sono stati esplosi contro un’Audi Q3 parcheggiata nel quartiere Rione Mazzini di Avellino nella serata di sabato, poco prima delle 19. Nel mirino l’auto di Francesca Sardella, nota su TikTok come la “Regina degli hot dog”. La donna, già finita sotto i riflettori lo scorso 14 agosto per il sequestro del suo chiosco da parte della Guardia di Finanza perché abusivo, ha denunciato pubblicamente l’episodio mostrando sui social i danni subiti dal veicolo.

Al momento della sparatoria, la donna si trovava sul balcone con il compagno e i figli piccoli: i colpi hanno infranto i vetri dell’auto parcheggiata poco distante.

PUBBLICITÀ

Dopo una breve fuga, un giovane si è presentato spontaneamente in questura, accompagnato dall’avvocato Gaetano Aufiero. Il giovane è ora indagato a piede libero per porto e detenzione di arma da fuoco e per danneggiamento aggravato.

Gli agenti della Squadra Mobile, guidati dal dottor Pasquale Picone, hanno sequestrato i cinque proiettili rinvenuti sull’auto e avviato gli accertamenti balistici. L’arma usata sarebbe con ogni probabilità una pistola calibro 7.65, ma la conferma arriverà solo dagli esiti tecnici. Intanto sono state acquisite le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti in zona e proseguono le escussioni dei testimoni.