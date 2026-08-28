Agguato fuori al bar in Calabria, 36enne ucciso nel raid

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Giuseppe Scorza è morto ed un altro è rimasto ferito gravemente in quello che, al momento, sembra essere stato un agguato a Lauropoli, una frazione di Cassano allo Ionio. I due uomini si trovavano nelle vicinanze di un bar, nel pieno centro della frazione, quando, dopo le 6, una o più persone si sarebbero avvicinate ed avrebbero sparato con armi da fuoco. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Cassano allo Ionio che hanno avviato le indagini.

La vittima dell’agguato compiuto stamani a Lauropoli è Giuseppe Scorza, di 36 anni, ed il ferito Renato Elia. Il padre di Giuseppe Scorza, Maurizio, di 57, fu ucciso il 4 aprile 2022 insieme alla moglie, Hanane Saadi, di 38 anni, tunisina. Maurizio Scorza, già noto alle forze dell’ordine per reati di droga, fu trovato in una zona di campagna in località “Gammellona” di Castrovillari, nel portabagagli della sua Mercedes, mentre quello della moglie era sul sedile lato passeggero della vettura. I due furono uccisi con numerosi colpi di pistola calibro 9.

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