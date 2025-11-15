PUBBLICITÀ
Agguato mortale a Barra, Salvatore Borriello già era scampato ad un agguato

Nicola Avolio
Ultima modifica:
Agguato a Napoli, 44enne colpito in strada a Ponticelli
Alle ore 12.30 circa, personale della Polizia di Stato è intervenuto presso il Pronto Soccorso dell’ospedale del Mare, per la segnalazione di un soggetto attinto da colpi d’arma da fuoco.

Il predetto, Salvatore Borriello cl.’99, sarebbe giunto presso il predetto nosocomio, dove poi è deceduto.
Dalla immediata ricostruzione di fatti è emerso che la vittima, poco prima, in via Suor Maria della Passione Beata, sarebbe stata attinta in circostanze ancora da accertare.

Dinamica in fase di ricostruzione ad opera dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e della Squadra Mobile, che procedono.

Già in passato il giovane sarebbe scampato ad un primo agguato: nel 2021, infatti, era indicato dagli investigatori come uno dei possibili obiettivi di un’incursione armata avvenuta in via Serino, sempre a Barra: un’azione particolarmente violenta che provocò il ferimento di una ragazza di 25 anni, estranea a qualunque contesto criminale, colpita mentre passeggiava con il compagno in quel momento. Per quell’episodio furono arrestati quattro giovani del clan Aprea, tra cui i rampolli del gruppo di Corso Sirena.

+++ Articolo in aggiornamento +++

Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

