Agguato nel Napoletano, 37enne gambizzato in strada

Di Gianluca Spina
Un uomo di 37 anni è rimasto ferito nella serata di sabato a Torre del Greco. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri l’uomo si trovava in strada, in via Piscopia, quando sarebbe stato raggiunto da alcuni colpi d’arma da fuoco sparati da due persone a bordo di uno scooter.

Il 37enne è stato soccorso e portato all’ospedale Maresca e poi all’ospedale del Mare dove, dopo esser stato medicato, è stato dimesso con una prognosi di venti giorni. Sull’episodio indagano i carabinieri della compagnia di Torre del Greco.

